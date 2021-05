Madagascar: Télé-crochet - Marghe en finale de The Voice

Une Malgache en finale du concours d'interprétation « The Voice » en France. Marghe s'est qualifiée en survolant la demi-finale ce week-end. La jeune femme a les atouts pour remporter ce télé-crochet.

Les compliments ont plu pour la jeune Margherita Davico, ayant validé son ticket pour la finale du télé-crochet français « The Voice » samedi soir. Marghe a chanté un tube de Joe Cocker, « You are so beautiful » pour rejoindre les trois autres finalistes. La prestation de la chanteuse a été impressionnante par sa justesse et la force dont elle a su s'imprégner dans son interprétation de cette chanson culte. Ses concurrents ont été quelque peu un cran au-dessus au niveau de la hargne.

Ce que résume bien Florent Pagny, son coach, « j'ai démarré l'aventure avec une gamine, je suis en train de la terminer avec une femme, une diva ! ». Marghe a donc encore beaucoup de marge de manœuvre jusqu'à la finale pour atteindre pleinement sa maturité musicale. Ce qui pourrait lui permettre de remporter ce concours d'interprétation. Et comme une prémonition, à la fin de son interprétation, tous les jurys se sont levés pour l'applaudir.

Un défi relevé pour la chanteuse d'origine malgache qui a grandi à Antananarivo jusqu'à ses 15 ans. En 2015, elle avait déjà tenté l'aventure « The Voice » de TF1, mais les résultats étaient loin de ses attentes. En y pensant maintenant, elle estimait qu'elle n'était pas vraiment prête. En 2021, elle marque ainsi le coup en atteignant la finale. D'autant plus que c'est presque toute une diaspora avec tous ceux qui peuvent regarder les épreuves sur le câble qui se trouvent derrière elle.

Pour les « fans » de la première heure, elle possède maintenant une fanbase solide grâce à ses prestations qui continuent de surprendre. Voilà l'une des qualités de ce bout de femme, elle surprend toujours. Interpréter « You are so beautiful » de Joe Cocker en a été une. Le 24 avril, elle le faisait déjà en interprétant « Nature Boy », un titre du monstre sacré Nat King Cole. Ce qui prouve bien que la jeune femme aime également prendre des risques.

Pour la finale, ils et elles seront quatre : Jim Bauer, Marghe, Mentissa et Cyprien à briguer le trophée. Rendez-vous samedi pour une soirée qui risque d'être extrêmement émotionnelle.