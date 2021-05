Madagascar: Développement informatique - Forts potentiels chez nos jeunes, selon Sayna et Holbeton

Les métiers liés aux solutions digitales intéressent davantage de jeunes, dont nombreux sont doués en la matière.

Madagascar brille dans le secteur de l'informatique et des solutions digitales. Presque chaque année, des prix sont remportés par le pays, à travers des concours internationaux organisés pour les jeunes. Face à cette bonne performance, les sociétés et organisations étrangers commencent à s'intéresser à la filière de l'informatique à Madagascar. C'est d'ailleurs l'objet du partenariat entre la startup de la Silicon Valley Holberton et la première plateforme africaine d'Edtech & d'IT micro job Sayna. Selon ces deux partenaires, leur objectif est de répondre à la demande croissante de développeurs informatiques à dans la Grande-île, par le biais de nouveaux programmes à suivre en ligne, adaptés à chacun.

Programmes. Trois programmes Tech de e-learning sont créés à travers le partenariat entre Holbeton et Sayna. Selon leurs promoteurs, ces programmes sont sur mesure, complets, adaptés aux Malgaches et surtout adaptés aux besoins du marché mondial de l'emploi. Il s'agit de cursus créés grâce à « OS of Education », le système d'exploitation d'Holberton. « C'est une nouvelle technologie innovante qui offre la possibilité aux écoles et aux institutions de créer des programmes d'études en informatique adaptés aux caractéristiques de leurs apprenants et des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, de nombreux étudiants malgaches pourront rejoindre la révolution numérique qui balaie le monde », a soutenu Julien Barbier, PDG d'Holberton.

D'après les explications, les formations proposées par Sayna sont accessibles à partir de 500 euros et se déroulent sur une durée qui varie entre 9 et 18 mois. Pour parfaire les apprentissages, la plateforme de formation permet également à ses étudiants de Madagascar d'acquérir des expériences professionnelles réelles, à travers des micro-tâches IT provenant de projets informatiques d'entreprises et organisations internationales. De ce fait, ces jeunes peuvent, à l'issue des cursus, valoriser leurs compétences pour accéder à des emplois rémunérateurs, à l'instar des étudiants du réseau d'école Holberton School qui ont rejoint des structures telles que Google, Apple, Tesla ou Pinterest.