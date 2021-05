Madagascar: Tarif Internet - Le rapport de Cable.co.uk contesté par le Groupement des Télécommunications de Madagascar

Telma pratique les tarifs Internet les moins chers en Afrique.

Erroné. Visiblement, du moins en ce qui concerne Madagascar, le rapport récemment publié le Worldwide Mobile Data Pricing de Cable.co.uk n'est pas conforme à la réalité du marché.

D'après ce rapport intitulé « The cost of 1 GB of mobile data in 230 countries » Madagascar figurerait parmi les dix marchés d'Afrique où le coût moyen du gigabit (GB) mobile est le plus cher. A savoir 5,14 dollars.

Largement en dessous

Le Groupement des Télécommunications de Madagascar (GTM) n'a pas tardé à réagir par rapport à ce rapport publié par le comparateur mondial des prix des services de télécommunications. D'après le GTM qui regroupe les trois grands opérateurs de télécommunications à Madagascar, à savoir Telma, Airtel et Orange, les prix pratiqués à Madagascar sont largement en dessous de ceux, estimés par Cable.co.uk. Le coût moyen du gigabit mobile à Madagascar est actuellement de 2,60 USD précise le GTM.

Par ailleurs, il n'y a pas eu d'augmentation du prix du gigabit mobile entre 2019 et 2021. Pour un opérateur Internet malgache, par exemple, un usager peut s'offrir 1,5 gigaoctet de données Internet haut débit mobile pour seulement 10.000 ariary. De plus, certaines offres permettent de bénéficier de payer le gigaoctet à 0,53 dollars. En moyenne, le gigaoctet mobile est proposé à 1,96 dollars. Plaçant ainsi la Grande Ile parmi les moins chers en Afrique. En effet, le gigaoctet est proposé respectivement à 2,67 dollars en Afrique du Sud, à 3,21 dollars aux Comores ou à 8,4 dollars aux Seychelles.

Cas du Bénin

Quoiqu'il en soit, ce n'est pas la première fois que le comparateur britannique se trompe de tarif dans ses rapports. En mai 2020, c'est l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep) du Bénin qui rejetait les données qui classaient le pays parmi les derniers marchés d'Afrique avec un coût moyen du gigabit mobile de 27,22 USD. Cet organe de régulation qui s'était basé sur les tarifs effectivement pratiqués par les opérateurs de télécommunications béninois étaient de dix fois moins chers que ceux annoncés par le comparateur. Il est à noter que la Somalie est devenue le premier pays d'Afrique et le 7e au monde où le coût moyen d'un Gigaoctet de data mobile est le plus abordable. Il coûte 0,50 dollars. C'est un énorme bond réalisé par le pays en l'espace de 12 mois. En effet en 2019, il occupait encore la 134e place mondiale et la 37e place du continent avec un coût moyen du Go évalué à 6,19 dollars US.