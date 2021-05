Cote d'Ivoire: Oissu - La saison 2021 lancée en trombe à Yopougon

Le cross de lancement des activités de la saison de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (Oissu) a connu une forte mobilisation des élèves, samedi, à Abidjan.

La course, pratiquée dans les rue du quartier Maroc, dans la commune de Yopougon, sur deux circuits de 6 km et 4,1 km entre filles et garçons du primaire et du secondaire des établissements scolaires d'Abidjan, a connu un franc succès. Le coup d'envoi des 4,1 km a été donné à 9 h12, et le second à 9 h16, par Mariam Anon, la directrice des Sports de masse et du genre, représentant le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie sportive, Paulin Claude Danho.

Dans la catégorie garçons (10-12), le vainqueur est Paul Bryan Groguhé, en classe de Cm2, au Groupe scolaire Rodin de Yopougon. « J'étais sûr de moi parce que je suis très rapide. Je me suis donné à fond et Dieu merci, j'ai terminé premier de la course », a-t-il déclaré.

Comme récompenses, les lauréats du podium de chaque catégorie ont reçu chacun une médaille (or, argent ou bronze) selon le rang occupé, un diplôme de participation et un t-shirt. Par ailleurs, l'Oissu a offert un t-shirt aux 25 premiers de chaque catégorie en guise d'encouragement.

A noter que pour le démarrage de sa saison sportive, l'Oissu a décidé, comme en 2019, de l'organisation d'un cross éclaté dans les 31 régions administratives du pays ainsi que les deux districts autonomes. La cérémonie officielle a eu lieu dans la ville de Daloa en présence du ministre de tutelle, Paulin Claude Danho.