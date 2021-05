Cote d'Ivoire: Prix Ascad 2021 - A l'honneur, la contribution à la protection sanitaire en Côte d'Ivoire

« Après le thème de l'enfance en danger, l'accent sera cette année mis sur les personnes physiques et morales (associations, Ong, centres de formation, institutions) qui auront contribué de façon significative, à la protection sanitaire des populations en Côte d'Ivoire, pendant ces dernières années. Et cela, dans plusieurs domaines à savoir, les domaines de la sensibilisation, la formation et l'éducation sanitaires ; la salubrité et l'hygiène alimentaire des marchés, restaurants et maquis ; le domaine des risques sanitaires des produits animaux, végétaux et halieutiques ; le domaine de l'alimentation et la santé en agriculture urbaine et périurbaine ». Ces informations ont été livrées le mercredi 5 mai dernier par le Pr Ouraga Obou, président de la Commission d'attribution des Prix Ascad qui a procédé au lancement officiel de son activité annuelle, à travers une conférence de presse organisée le mercredi 5 mai dernier, au siège de son institution, sis à Cocody-Angré 7e Tranche.

Le conférencier n'a pas manqué de donner des précisions sur deux autres domaines. Il s'agit d'une part, de la question de la « dépigmentation et des risques sanitaires » et de l'autre, récurrent mais non pas résiduel, relatif aux « mutilations génitales et risques sanitaires » portant ainsi à six, les domaines concernés par cette édition. Une édition placée sous la présidence de Dr Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et pour lequel le conférencier a tenu à préciser les montants des récompenses : le Grand prix Ascad sera doté de la somme de 5.000.000 F Cfa; le premier prix d'encouragement s'en ira avec la somme de 2.500.000 FCfa et le deuxième prix d'encouragement, la somme de 1.500.000 F Cfa.

« Aujourd'hui, la question de la dépigmentation nous interpelle tous, aussi bien les femmes en particulier que les hommes. Il sera ici question d'aborder la question des produits de beauté qui dénaturent parfois notre peau et peuvent occasionner des risques sanitaires importants. Le thème récurrent des mutilations génitales sera encore porté sur la table de réflexions. Nous l'avions abordé l'année dernière avec la question de l'enfant en danger mais vous comprenez que c'est un phénomène pour lequel on crie tous les jours, et qui est récurrent mais en réalité n'est pas résiduel. Et il n'est pas surabondant d'en parler car il continue de faire des victimes tous les ans dans nos régions », a fait savoir Ouraga Obou. Qui a situé l'importance de ce rendez-vous placé au cœur de la lutte contre la Covid-19 : « Lorsqu'on parle de la salubrité, de l'hygiène alimentaire des restaurants et maquis, on se retrouve bien en plein centre dans la lutte contre la Covid-19 ».

L'innovation annoncée pour le rendez-vous de cette année consistera en une séance de travail avec les différents postulants pour leur expliquer les critères et les grilles de notation afin qu'ils soient bien informés pour la présentation de leurs documents.

« L'expérience nous a montré que la plupart des candidats présentent des dossiers intéressants mais ne comprennent pas toujours ce qui leur est demandé si bien qu'ils sont, au final, pénalisés. Nous leur expliquerons qu'il ne s'agit pas d'activités ponctuelles, mais d'activités pérennes et qui ont un impact social », a fait savoir le président de la Commission d'attribution des prix Ascad.