Cote d'Ivoire: Hadj 2021 - L'Arabie Saoudite va garantir l'accomplissement des rites dans un « environnement sûr »

Le pèlerinage à La Mecque se tiendra pour cette année 2021 et le ministère du Hadj et de la Omra entend prendre toutes les dispositions sécuritaires et sanitaires pour que cela en soit ainsi.

« Le ministère du Hadj et de la Omra a annoncé l'intention du Royaume d'Arabie saoudite d'organiser le rituel du Hadj pour cette année 1442 AH », rapporte une dépêche de l'Agence saoudienne de presse (SPA) en date du 9 mai 2021.

En vue de permettre aux visiteurs de la Grande Mosquée et de la Sainte Mosquée du Prophète d'accomplir les rituels du Hadj et de la Omra, les autorités saoudiennes ont mis un accent particulier sur la préservation de la santé et la sécurité des pèlerins. Et ce, conformément aux contrôles et normes sanitaires que les pèlerins doivent accomplir pour effectuer facilement leurs rituels dans un environnement sûr.

Les autorités sanitaires en Arabie saoudite continuent d'évaluer les conditions et de prendre toutes les mesures pour assurer la préservation de la santé des visiteurs. Avant de préciser que les détails des contrôles et des plans opérationnels pour le Hajj de cette année seront annoncés plus tard.