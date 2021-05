Cote d'Ivoire: Taekwondo - Les Ligues équipées en matériels de combat et d'entraînement

Les vingt-six Ligues de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) étaient à l'honneur, samedi, au centre sportif, culturel et des Tic Alassane Ouattara, à Abidjan. Après les membres de la Commission formation évaluation et l'administration fédérale qui ont réceptionné en premier leur lot d'équipements, ces ligues de l'instance se sont vus à leur tour offerts chacun un kit de matériels de taekwondo.

Des équipements sportifs tirés de l'important lots d'une valeur de 30 millions de F Cfa offert par Cheick Sallah Cissé, le médaillé d'or olympique de Rio de Janeiro 2016 et son équipementier, le 24 février dernier. Des containers de 100 doboks (tenue de combats), autant de chaussures, de survêtement, de dentiers, plastrons, bref, tout ce qu'il faut à un athlète pour pratiquer ce sport dans de bonnes conditions.

C'est le président Bamba Cheick Daniel qui a tenu à faire cette redistribution d'équipements. Une manière pour le père du Taekwondo moderne en Côte d'Ivoire de réaffirmer avec force que l'art martial coréen a fait du chemin. Un retour sur investissement, qui, selon lui, devrait interpeller chacun à changer de paradigme afin d'épouser l'air du temps. La tendance étant au professionnalisme. « Disons plutôt merci à Cheick Cissé qui a pensé à sa communauté, en faisant ce geste hautement appréciable », a indiqué Me Bamba Chaick Daniel, qui est par ailleurs, le vice-président de la World taekwondo Afrique. Bamba Cheick a surtout saisi l'occasion pour saluer l'ensemble des animateurs de la discipline dans leurs différentes localités et surtout leur traduire toute sa reconnaissance pour avoir partagé et soutenu fortement sa vision futuriste du Taekwondo made in Côte d'Ivoire.

C'est ce soutien, qui, selon lui, a valu à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique deux médailles olympiques et un complexe sportif baptisé Centre sportif, culturel et des Tic Ivoiro-coréen qui porte fièrement le nom du Chef de l'État Alassane Ouattara.

Le président Bamba Cheick Daniel en homme de parole, a réaffirmé devant les patrons des Ligues son retrait de la course à la présidence de la fédération ivoirienne de taekwondo.