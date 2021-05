Cote d'Ivoire: 5e édition du Wara Tour - La lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture en ligne de mire

Le Wara Tour, initié par l'artiste Doumbia Aboubacar, alias Abou Nidal, est une campagne itinérante qui vise à célébrer l'école et l'excellence en milieu scolaire avec un point d'honneur à la sensibilisation sur les maux qui minent l'école ivoirienne.

Avant la première étape de la 5e édition le 17 mai à San-Pedro, Abou Nidal était face à la presse le 5 mai, au siège de Nidal Group à la Riviera Bonoumin pour remercier l'ensemble des partenaires à l'évènement et plus particulièrement la Première dame, Dominique Ouattara, qui a bien voulu être la marraine de cette édition 2021.

Placé sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, l'acte 5 du Wara Tour porte sur le thème « Non au travail des enfants dans la cacaoculture ».

A juste titre, 20 villes cacaoyères de Côte d'Ivoire du 17 mai au 10 juillet prochain, recevront la caravane qui sera accompagnée par plusieurs artistes (chanteurs, humoristes, acteurs, comédiens) et des experts et partenaires du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (Cns), présidé par la Première dame. « Depuis ces quatre années d'existence, permettez-moi de souligner que c'est feu le Premier ministre Amadou Gon Cloulibaly, qui a porté cette initiative. Mieux, il nous a offert un terrain de 8000 m2 sur lequel nous sommes en train de bâtir une école primaire qui portera son nom. Nous avons espoir que l'école ouvrira la rentrée prochaine.

Au moment où nous nous apprêtons à aller à l'assaut du pays, je voudrais ici lui dire un grand merci, à lui et à la Première dame, sans oublier les ministères associés et tous nos partenaires qui nous soutiennent », a témoigné Abou Nidal qui se veut aujourd'hui l'ambassadeur de la lutte contre toutes les formes de travail des enfants. « A travers moi, c'est tous les artistes de Côte d'Ivoire qui ont été mis en mission par la Première dame, Dominique Ouattara. A cet effet d'ailleurs, de nombreux artistes de tout genre et toute génération confondue, ont bénéficié d'une formation qui a renforcé leurs capacités et connaissances sur la question du travail des enfants. Afin que le message que nous allons véhiculer durant la tournée puisse avoir un impact positif sur les populations qui seront visitées par notre caravane », a-t-il indiqué.

Dressant un bilan des quatre précédentes éditions, Abou Nidal a révélé que le Wara Tour a sillonné plus de 50 villes, distribué plus de 340 ordinateurs portables et plus de 1 800 tablettes éducatives, plus de 2 500 kits scolaires ainsi que des lots en nature de tout genre.

Et pour finir, une école primaire en construction à Korhogo avec le soutien de l'opérateur économique ivoirien, Ibrahim Magassa. « Notre slogan c'est "Va à l'école". Aujourd'hui, il a évolué pour devenir "Une commune, une école". Car pour aller à l'école, il faut bien qu'il y ait des écoles. C'est pourquoi pour le programme 2021-2025, nous prévoyons la construction de 7 écoles à travers le pays », a projeté le concepteur du Wara Tour, avant de témoigner toute sa gratitude à tous les artistes de Côte d'Ivoire qui ont aujourd'hui porté le Wara Tour sans oublier tous les médias ivoiriens