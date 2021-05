Ile Maurice: Covid-19 - Un contingent de 38 400 doses de vaccin AstraZeneca arrive à Maurice

communiqué de presse

Maurice a reçu 38 400 doses de vaccin AstraZeneca à travers la COVAX Facility. Les vaccins sont arrivés hier soir à bord d'un vol d'Air Mauritius en provenance de Paris et seront utilisés pour la campagne nationale de vaccination dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Les vaccins ont été réceptionnés à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam par le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, ministre du Transport routier et du Métro léger, M. Alan Ganoo, et le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal.

Le Haut-Commissaire britannique, M. Keith Allan ; le Chef de la Délégation de l'Union européenne, M. Vincent Degert ; la Coordonnatrice résidente des Nations Unies, Mme Christine Umutoni ; la Chargée d'affaires a.i de l'ambassade des États-Unis, Mme Jude DeBaere ; et le Représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Laurent Musango, étaient également présents à l'aéroport.

Dans une déclaration, le ministre Ganoo a fait ressortir que ces doses de vaccins seront utilisées pour la campagne de vaccination en cours et a exhorté la population à strictement adhérer à toutes les mesures sanitaires afin d'enrayer la propagation de la COVID-19 dans le pays.

Pour sa part, Dr Jagutpal a profité de l'occasion pour remercier la COVAX Facility et a souligné que la lutte contre le coronavirus est toujours en cours.

COVAX, l'effort global pour accélérer le développement et l'accès aux vaccins contre la COVID-19, est co-dirigé par la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Gavi, la Vaccin Alliance et l'Organisation mondiale de la Santé travaillant en partenariat avec l'UNICEF ainsi que le Banque mondiale, les fabricants et les organisations de la société civile et autres parties prenantes.