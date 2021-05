Sénégal: Hôpital Magatte Lô de Linguère - Du matériel médical d'une valeur de 10 millions FCfa pour l'unité de néonatologie

La région médicale de Louga a remis, le samedi 8 mai, du matériel médical d'une valeur de 10 millions de francs Cfa à l'Hôpital Magatte Lô de Linguère qui attend l'arrivée de 4 infirmiers et deux sages-femmes qui officieront à l'unité de néonatologie.

Le processus de réhabilitation de l'unité de néonatologie de l'hôpital Magued Lô est enclenché. La région médicale a remis, le samedi 8 mai 2021, du matériel médical d'une valeur de 10 millions de FCfa au cours d'une sobre cérémonie qui a réuni le médecin-chef régional, Cheikh Sadibou Senghor et le nouveau Directeur de l'établissement, Abibou Cissé, l'adjoint au maire Ibrahima Lô et d'autres élus locaux. Le matériel est constitué de couveuses, de chariots, d'aspirateurs, de berceaux, d'appareils de photothérapie, de tables de réanimation néonatale, de concentrateurs d'oxygène, entre autres... « Le don arrive à un moment opportun », a déclaré Dr Abibou Cissé.

Le nouveau Directeur de l'établissement a déclaré que la réhabilitation et l'agrandissement de l'unité de néonatologie doivent être des préalables avant tout démarrage des activités. Il s'est désolé de l'étroitesse de la salle de néonatologie qui ne pourra pas contenir tout le matériel réceptionné. « Le premier acte consistera à faire un bilan de la puissance des installations électriques. La superficie du service de néonatalogie sera agrandie pour disposer d'un service de qualité répondant aux normes établies », a-t-il assuré. Dr Abibou Cissé a promis de travailler d'arrache-pied afin que tous les dispositifs sécuritaires et même de surveillance soient à niveau. Il a promis également de mettre en place un moniteur de surveillance permettant de savoir ce qui se passe à temps réel dans toutes les salles. Le nouveau Directeur de l'établissement a salué l'action sociale du parrain qui a apporté une contribution de 5 millions de FCfa et d'autres bonnes volontés pour leur contribution après l'incendie qui a coûté la vie à 4 nourrissons.

La réception de ces équipements s'inscrit dans les recommandations du Ministre de la Santé et de l'Action sociale, selon le médecin-chef régional, Cheikh Sadibou Senghor. Selon ce dernier, celles-ci se résument à un accompagnement psychosocial, à la continuité de l'offre de service de l'établissement public de santé de Linguère.

« Ces appareils de pointe ne sont disponibles qu'à Linguère et à l'hôpital Le Dantec », a précisé DR Cheikh Sadibou Senghor qui a annoncé l'arrivée prochaine de quatre infirmiers, deux sages-femmes. « Ces agents seront envoyés en immersion dans d'autres unités de néonatalogie pour avoir beaucoup plus d'expérience dans la prise en charge des nouveau-nés », a-t-il ajouté. Le secrétaire général du conseil départemental, Moussa Ndiaye et l'adjoint au maire, Ibrahima Lô, tous ont promis d'accompagner l'établissement public Maguette Lô, dans le seul souci d'offrir aux populations des soins de qualité.