Sénégal: Attaque contre Macky Sall - BBY de Kaffrine invite Abdoulaye Wilane à «se ressaisir»

Réunis hier, dimanche 9 mai à Kaffrine sous la houlette du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, les responsables de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), élargie aux partis membres de la mouvance présidentielle du département de Kaffrine « condamnent avec la dernière énergie les propos discourtois, irresponsables, malveillants de monsieur Abdoulaye Wilane à l'endroit du Président Macky Sall » et « invitent le maire Abdoulaye Wilane à se ressaisir ».

Selon eux, sa « déclaration est totalement inexacte, personnelle, dénuée de tout fondement et n'engage que son auteur ». « Trop, c'est trop. Macky Sall ne se comporte plus comme un chef d'Etat, mais il se comporte désormais comme le chef de son parti et rien d'autre. Et, en ce qui nous concerne, il ne saurait être question d'accepter une telle chose. Parce que nous avons porté Macky Sall au pouvoir. Donc, nous n'avons à remercier qui que ce soit pour quoi que ce soit. Nous n'allons donc pas accepter que ces gens de l'Apr qui passent leur temps à se crêper le chignon nous marchent dessus. C'est regrettable de constater qu'après tout ce que nous avons fait, il ait décidé de mettre le parti avant la patrie », avait déclaré le maire de Fatick, Abdoulaye Wilane la semaine dernier lors d'une rencontre organisée par les jeunes membres du Parti socialiste. La Coalition BBY et les partis membres de la mouvance présidentielle de Kaffrine expriment également leur «soutien sans faille à son Excellence le Président de la République Macky Sall » et « lui renouvellent toute sa confiance ».

Mieux, la coalition « s'engage à l'accompagner dans sa tâche quotidienne de faire du Sénégal un pays émergent », à « travailler dans l'unité et la cohésion pour donner une écrasante majorité au Président Macky Sall lors des prochaines échéances électorales », « demande à l'ensemble des militants et militantes de la Coalition BBY et aux partis membres de la mouvance présidentielle de réserver un accueil particulièrement chaleureux au Président Macky Sall lors de sa prochaine visite prévue à Kaffrine dans le courant du mois de mai 2021 ».