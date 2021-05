Sénégal: Sédhiou / Appui en médicaments et produits consommables - L'Association Wellimi au chevet du centre de santé de référence

Les membres de l'association de développement dénommée « Wellimi » ont procédé hier, dimanche 8 mai, à la remise de médicaments et de consommables au centre de santé de Sédhiou. Elle n'en est pas à sa première expérience de soutien social destiné aux structures de santé et compte poursuivre cet élan de bienfaisance. L'adjoint au médecin chef du district sanitaire de Sédhiou qui a réceptionné les produits exhorte les citoyens de la région de Sédhiou au réflexe de soutien de ce genre.

Ce don se compose de médicaments et des consommables de première nécessité en appui au centre de santé de référence de Sédhiou. L'association Wéllimi dont le siège est à Diana Malari intervient très souvent dans le social pour soulager les besoins des communautés de base. Demba Bayo, membre de l'association Wellimi et représentant la présidente Mme Thiobane Wolimata Bayo, explique que : « depuis 2009, elle intervient dans beaucoup de domaines aussi bien dans la santé communautaire, l'éducation, la jeunesse, le développement avec le soutien au financement des femmes et leur formation, la culture. Tous les produits médicaux ne pouvant pas être utilisés au poste de santé de Diana Malari sont directement envoyés à Sédhiou. Elle est très sensible aux besoins de sa communauté de Sédhiou ».

Revenant sur la nature des produits et le sens élevé de la solidarité, le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Sédhiou Dr Abdoulaye Sagna exhorte les citoyens de Sédhiou à suivre la cadence : « franchement, nous sommes très satisfaits de ce geste. Nous n'avons pas encore le bordereau des produits mais c'est environ une bonne centaine de mille de francs CFA. Les médicaments se composent essentiellement de soluté, comprimés, perfusions, des seringues et autres consommables. Nous saluons des gestes du genre et demandons aux citoyens de Sédhiou à faire la même chose » dit-il avec insistance.

Youssouph Biaye, l'adjoint au secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du centre de santé de Sédhiou tout comme Mame Mouskouta Maguette Traoré, la coordinatrice du Mouvement Tekki à Sédhiou agissant au nom du parti de Mamadou Lamine Diallo, proche de l'époux de la donatrice Samba Thiobane, tous ont fait savoir que le développement n'a aucune coloration politique et que face à l'urgence, seuls l'humanisme et la solidarité priment sur toutes les autres conidérations.