Kenya: Un nouveau réseau mondial pour les femmes photographes noires

Après avoir vécu une vie de "solitude extrême", la photographe Polly Irungu fait partie des nombreux artistes et photographes en pleine mutation qui tentent de trouver leur place dans un monde en constante évolution.

Les informations n'étaient pas facilement accessibles et, pendant des années, Mme Irungu n'a pas su vers qui se tourner pour un tutorat lorsqu'elle tentait de gagner sa vie en tant que photographe, qui est aussi sa passion.

Elle aurait aimé avoir des conseils de ses pairs, ou être reconnaissante pour un apprentissage, ou simplement faire partie d'une communauté de photographes qui n'auraient pas hésité à partager leur expérience pour relever les défis d'une industrie des médias en pleine évolution. Pourtant, Mme Irungu n'a pas trouvé un tel soutien. En tant que jeune photographe, cette diplômée en journalisme souhaitait ardemment entrer en contact avec des personnes auxquelles elle pouvait s'identifier culturellement et professionnellement.

Réfléchissant à ses années de formation, Mme Irungu déclare : "J'étais parfaitement consciente que j'avais besoin de perspectives... Plus que cela, j'avais besoin d'une communauté".

Construire un réseau

C'est ce qui a conduit la jeune photographe à son objectif actuel - construire un réseau de femmes noires photographes partageant des points de vue et des ressources qui les propulseraient vers la reconnaissance dans l'industrie créative.

"Il y a eu des moments où je me suis dit, si seulement j'avais une communauté, si seulement j'avais un mentor, si seulement je connaissais d'autres photographes noirs, plus précisément des femmes noires photographes et des photojournalistes vers lesquels je pourrais me tourner", a déclaré Mme Irungu à Afrique Renouveau.

"J'ai finalement réalisé que je devais faire autre chose que de rester sur la touche", a-t-elle ajouté. "La photographie reste un domaine dominé par les blancs".

Née à Nairobi, Mme Irungu a grandi aux États-Unis où elle est tombée dans la photographie presque par hasard. Elle a acheté son premier appareil photo et son premier ordinateur à la fin de sa dernière année de lycée avec l'argent gagné en travaillant dans un fast-food.

Elle a photographié sa famille, ses amis et presque tout ce qu'elle rencontrait. Elle a appris les techniques par elle-même et a cherché des conseils de photographie sur Internet.

Dépoussiérer une vieille liste

Au départ, il y avait une liste de femmes noires photographes que Mme Irungu avait dressée il y a quelques années. Elle a dépoussiéré la liste et y a envoyé un tweet. Après que le tweet ait recueilli quelques centaines de retweets, elle a décidé d'entrer en contact avec les personnes qui avaient répondu, de se présenter et de les interroger sur leur expérience.

"Quelle était votre dernière mission ? Était-elle rémunérée ? Combien de fois vous arrive-t-il d'être embauché ? Avez-vous déjà ressenti des moments où vous vouliez quitter ce secteur ?" sont quelques-unes des questions qu'elle a posées, observant que l'expérience était similaire dans tous les cas.

Très rapidement, à peine cinq mois plus tard, le "faire quelque chose" de Mme Irungu a donné naissance à une communauté diversifiée de femmes photographes noires - une initiative dont l'objectif, proclame-t-elle, est de "rompre avec l'idée qu'il est difficile de découvrir et de passer des commandes à des créatifs noirs".

Avec le temps, le réseau envisagé de femmes noires photographes deviendra une communauté diversifiée de femmes noires qui bouleverseront l'idée qu'il est difficile de découvrir et de commander des créatifs noirs.

Lorsque le COVID-19 a frappé, il est devenu plus difficile de trouver un emploi. Les protestations contre la brutalité policière ont éclaté à travers les États-Unis et ailleurs dans le monde après la mort de George Floyd.

Pour les journalistes, les événements historiques qui se déroulaient dans les villes du monde entier auraient été l'occasion idéale de se rendre au travail. Pourtant, ces opportunités sont restées rares pour quelqu'un comme Mme Irungu.

Ce n'est qu'un début

Aujourd'hui, BWP maintient une base de données numérique de 600 membres depuis son premier lancement en juillet 2020 avec le soutien d'un fonds de secours COVID-19 (#BWPReliefFund) qui a recueilli plus de 14 000 $ pour fournir un soutien financier aux femmes noires et aux photographes non binaires pendant la pandémie.

"Quand j'ai commencé à faire cela, a-t-elle remarqué, je n'ai pas vraiment utilisé (les événements en cours) pour informer mon approche. Ce que j'ai utilisé, ce sont mes expériences personnelles et celles que j'ai entendues de la part d'autres femmes pour éclairer mon approche."

Pourtant, on ne peut ignorer que l'initiative a suscité un grand intérêt dans le monde entier, car les conversations autour de la race et de la justice ont trouvé un écho chez de nombreuses personnes.

Les membres de la communauté viennent de pays tels que le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Japon et l'Australie.

Et à entendre Mme Irungu, ce n'est qu'un début : "Ce qui me fait vraiment avancer, c'est de pouvoir faire la lumière sur différentes histoires qui ont été négligées pendant si longtemps."