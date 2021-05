Cameroun: Développement énergétique - La Turquie et l'Australie intéressées

Des éventuels projets ont été évoqués à l'occasion d'audiences accordées par le Minee jeudi et vendredi derniers aux ambassadeurs de ces deux pays.

Volkan Isikci, ambassadeur de Turquie au Cameroun s'est rendu chez le ministre de l'Eau et de l'Energie (Minee), Gaston Eloundou Essomba jeudi dernier. Objet de la visite : passer en revue la relation entre le Cameroun et la Turquie. La rencontre a donc été l'occasion pour les deux responsables de penser de nouveaux axes de coopération.« Nous avons passé en revue les possibilités dont nous pouvons disposer dans le domaine de l'énergie et qui peuvent favoriser une production plus importante en vue de satisfaire la demande localede plus en plus croissante »,a expliqué Volkan Isikci.

C'est dans cette perspectiveque les deux hôtes se sont mis d'accord pour un échange de délégations techniques afin de voir des possibilitésd'investissement dans le secteur de l'électricité. En dehors de l'énergie électrique, la Turquie souhaite se pencher sur d'autres sources énergétiques. « Le Cameroun a un fort potentiel en ce qui concerne les sources d'énergie renouvelables et nous comptons axer notre partenariat sur celles-ci afin d'éviter de nuire à l'environnement », a annoncé VolkanIsikci.

Toujours dans le sens de développer des projets énergétiques au Cameroun, le Haut-commissaire d'Australie au Cameroun, John Donnelly, aexprimé l'intérêt de son paysau cours d'un échange avec Gaston Eloundou Essomba vendredi dernier. Pour la circonstance, il était accompagné de Diane Acha Morfaw, consul honoraire du pays au Cameroun. « Nous avons discuté des opportunités d'investissements au niveau de l'hydroélectricité entre le Cameroun et certaines compagnies australiennes qui prennent part à cette activité, a déclaré le diplomate. Justement le pays est largement avancé en ce qui concerneles énergies renouvelables.« Nous avons en Australie des grands projets comme en Tasmanie où nous avonsbeaucoup de puissance hydroélectrique générée à Victoria », a-t-il ajouté.