Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe bat Don Bosco, Simba soumet Rangers, Bazano surprend Sanga Balende

Le TP Mazembe demeure bel et bien dans la course pour le titre après sa victoire sur Don Bosco par deux buts à zéro, alors que Sanga Balende effectue un voyage éprouvant à Lubumbashi.

Le TP Mazembe s'est imposé, le 7 mai, dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, face au CS Don Bosco par deux buts à zéro, en match de la 25e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Chico Ushindi à la 47e minute et Patou Kabango à la 82e minute sur une somptueuse balle arrêtée ont scellé le sort de la partie, offrant la victoire aux protégés du président Moise Katumbi. Avec ce succès, Mazembe repasse en tête du classement avec 57 points, talonné par V.Club qui compte 55 points et un match en retard.

Dans un autre match disputé le 8 mai au stade des Martyrs à Kinshasa, l'AS Simba de Kolwezi a surpris le club local d'AC Rangers par deux buts à zéro. L'attaquant Sedou Mpoyi a marqué le premier but des Kamikazes de Lualaba à la 68e minute. Et il a délivré la passe décisive à Kasongo Tshilumba pour le deuxième but de Simba à la 74e minute. Simba compte désormais 26 points, s'éloignant de la zone de relégation. Rangers est bloqué à 30 points.

Rappelons que la Jeunesse sportive Groupe Bazano a arraché une précieuse victoire, le 6 mai, à Lubumbashi face à Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi. Gloire Bakafwa a inscrit l'unique but de la partie pour les Guerriers de Lubumbashi à la 68e minute, sur une passe décisive de Likangu Mbala. La JS Bazano n'est plus lanterne rouge de championnat, laissant la dernière place à Lubumbashi Sport. Avec déjà 20 points glanés, le club coaché par l'ancienne gloire de V.Club Raoul Mutufuila (qui a déjà trois victoires à son actif) se débat pour le maintien dans l'élite du football. Les Anges et Saints de Kasai oriental, pour leur part, ont effectué un voyage éprouvant à Lubumbashi, avec un bilan de trois défaites de suite. Sanga Balende est bloqué à 42 points, occupant la cinquième place au classement.

Maniema Union dans le trio de tête

Le même jour au stade TP Mazembe de Lubumbashi, l'AS Maniema Union a marché sur Lubumbashi Sport par trois buts à un. Mpia Nzengeli Maxi a été le premier à trouver la faille dans la défense des Kamikazes de Lubumbashi dès la 5e minute. Mais Lubumbashi Sport a égalisé à la 7e minute par Kalond Mwangal qui a trompé le gardien de but Lunanga. Mais les joueurs venus de Kindu ont obtenu un penalty à la 45e minute après que Pepito Bahoso a été fauché dans la surface de réparation. Le capitaine Denis Likwela a pris le gardien Ekono Mayala à contrepied, portant la marque à deux buts à un en faveur des joueurs du coach Dauda Lupembe. C'était le cinquième but de la saison de Likwela. Pepito Bahoso a inscrit le troisième but à la 51e minute, sur une passe décisive de Mpia Nzengeli désigné du reste homme du match. Maniema Union totalise 53 points, confortant sa troisième place. L'Shi Sport est dernier du championnat avec 16 points.