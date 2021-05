Cameroun: Assurance automobile - De nouvelles couleurs

Les attestations délivrées aux automobilistes sont désormais bleues, vertes ou marron en fonction du type de véhicule. Une catégorisation destinée à assainir le secteur.

Depuis le 1er mai dernier, les attestations d'assurance automobile arborent de nouvelles couleurs. Elles sont désormais marron pour les engins de deux et trois roues, verte pour les véhicules de transport public (taxis et bus) et bleu pour les autres catégories que sont les véhicules personnels ou d'entreprises, les engins de chantier, les pick-up et les camions.

Les affiches de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun (Asac) qui annoncent ce changement permettent une visualisation des trois nouvelles attestations. Sur le site de l'Asac, en référence à cette information,on peut lire que cette idée a germé à la suite de la présentation de la plateforme du Minfi pour le contrôle de la branche automobile le 17 Septembre 2020. « Il a paru évident que cet outil pourrait permettre d'assainir durablement cette branche. C'est à ce titre que nous nous sommes engagés à collaborer à son implémentation», écrit le président Théophile Moulong. Il précise que c'est en janvier dernier qu'il a été décidé d'optimiser la capitalisation de cette plateforme en procédant au changement des couleurs des attestations.

Cette nouvelle présentationdes attestations de vignette automobile, la deuxième en deux ans après celle du 1er janvier 2019 qui y collait le logo de l'Asac, fait souffler un vent d'assainissement dans ce volet de l'assurance automobile où il sera par ailleurs question de mieux sécuriser la collecte du droit de timbre automobile. « Avant ce changement, beaucoup d'automobilistes ne savaient pas dans quelle catégorie d'usage ils doivent se retrouver, sous prétexte que tous les véhicules personnels étaient assurés avec des attestations de couleur jaune, ne parlant que de ce cas.

Ce qui donnait une bonne marge de manœuvre aux fraudeurs dont l'objectif a toujours été de ternir l'image des assurances au Cameroun», explique Mireille Mathieu Eteme, responsable communication et relations publiques d'une compagnie d'assurance. Les clients de cette société d'assurance par exemple ont été bien sensibilisés sur cette nouvelle configuration des attestations. « Il nous a été plus facile d'enregistrer une grande adhésion des usagers à ces nouvelles attestations.Car une campagne de communication, visant à informer et sensibiliser les clients, et ce en étroite ligne avec nos administrations de tutelle a été faite.», poursuit notre source.

S'agissant de ce qu'il adviendra des anciennes attestations délivrées avant le 1er mai, elles restent valides jusqu'à expiration de la période de couverture. Et pour matérialiser cette nouveauté, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, vient d'adresser une correspondance aux responsables des entreprises d'assurance et des sociétés de courtage, leur indiquant que des vérifications inopinées seront organisées.