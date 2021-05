Cameroun: Désenclavement des bassins de production - Plus de 4 milliards bientôt investis à l'Est

Le PNDP qui matérialise ce projet, a bouclé les études de préfaisabilité des projets inscrits dans le cadre du Fonds européen de développement et destinés à impulser le développement local.

Dans le cadre du financement du 11e Fonds européen de Développement (FED), notamment dans son volet agropastoral, rendu possible par le concours de l'Union européenne avec délégation de gestion à l'Agence française de Développement (AFD), des projets sont prévus dans les quatre départements de la région de l'Est. Implémentée sur le terrain par le PNDP, l'initiative vise à désenclaver les bassins de production et à appuyer les filières agropastorales dans la Boumba-et-Ngoko, du Haut-Nyong, du Kadey et du Lom-et-Djé-rem.

De manière concrète, la région del'Est a une allocation globale de4,091 milliards de F. Ce projet va résoudre le problème du développement local participatif dans les bassins de production des filières porteuses avec la création des richesses et des emplois sur des chaines de valeur agricole bien identifiées. Une mission conjointe dépêchée par la coordination nationale du Programme s'est rendue récemment, pour retenir les projets les plus pertinents et à large impact

.Ainsi, on peut retenir que sept projets intégrateurs sont retenus dans la Boumba et Ngoko, notamment la réhabilitation de la piste agricole intercommunale Mbiali-Paya 2-Rivière Bangué-Bondjé sur 20km. Dans le Haut-Nyong, sept projets d'importance majeure sont retenus.On verra ainsi la réhabilitation des pistes agricoles Motcheboum-Mpoundou-Bameko et Baguempal-Nkoum longue de 22km, avec une bretelle d'environ 1 km et un ouvrage de franchissement à construire. La construction et l'équipement d'une ferme de poussins d'un jour. Pour la Kadey, on note neuf projets porteurs. On s'attendra ici par exemple à la réhabilitation de la piste agricole Garoua Sambé- Kadey sur 9 km avec construction de deux ouvrages de franchissement. Enfin dans le Lom-et-Djerem, où six projets intégrateurs sont retenus, on peut noter la piste agricole Mandjou 1-Gba-kombo-Bakassi-Ngounte (27 km) possédant un fort potentiel agricole et déjà en cours d'exploitation.

D'après la coordonnatrice régionale du PNDP/Est, Claudine Ashetkuemun, après cette mission de préfaisabilité, nous attendons le recrutement d'un consultant qui viendra maintenant faire l'étude de faisabilité. Mais déjà, beaucoup d'espoir fondé en ce projet qui viendra en supplément à ce que le gouvernement fait sur le terrain à l'Est.