Afrique: Covid-19 - Le vaccin chinois "Sinopharm" homologué par l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé, le 7 mai, son homologation d'urgence au vaccin chinois "Sinopharm" fabriqué par le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm à Pékin.

La validation concédée au laboratoire Sinopharm permettra au produit d'être intégré dans le programme international de distribution des vaccins anti-Covid, à travers le monde. Le comité d'experts vaccinaux de l'OMS a recommandé deux doses du vaccin pour les personnes de dix-huit ans et plus. Son efficacité a été estimée à 79 %, a précisé l'Organisation mondiale.

« L'addition de ce vaccin a le potentiel d'accélérer l'accès à un vaccin anti-Covid-19 des pays qui cherchent à protéger leurs personnels soignants et les personnes à risque », a déclaré la docteure Mariangela Simao, la sous-directrice générale de l'OMS, chargée de l'accès aux médicaments et aux produits de santé. Le vaccin est facile à stocker, « ce qui le rend particulièrement attrayant pour des zones disposant de faibles ressources ».

Par ailleurs, c'est également le premier vaccin à porter un petit auto-collant sur chaque fiole, qui change de couleur, si elle est exposée à la chaleur. « Cela permet au personnel soignant de savoir si le vaccin peut être utilisé en toute sûreté ».

C'est l'un des deux principaux vaccins chinois qui, ensemble, ont déjà été administrés à des centaines de millions de personnes, non seulement en Chine, mais aussi dans plusieurs pays. Selon un décompte de l'AFP, le Sinopharm, déjà utilisé dans quarante-deux pays et territoires dans le monde, arrive en quatrième position derrière le vaccin d'AstraZeneca (166 pays et territoires), Pfizer-BioNTech (94) et Moderna (46).

Le vaccin, qui a reçu le feu vert de l'OMS, est produit par le Beijing Bio-Institute of Biological products Co Ltd à Pékin, une filiale du China national biotec group (CNBG). Un communiqué de l'OMS a précisé que ses équipes (OMS) sont allées sur place pour inspecter les lignes de production.

Un deuxième vaccin Sinopharm, « le Sinovac », fabriqué à Wuhan, l'épicentre de la pandémie a également demandé à être homologué par l'OMS. Les discussions sont en cours.

L'Orgaisation mondiale de la santé a déjà homologué le vaccin de Moderna, celui de Pfizer-BioNTech, les deux sérums AstraZeneca fabriqués en Inde et en Corée du Sud, et le vaccin Johnson & Johnson, appelé Janssen.