Maroc: Bien plus qu'un arbre, l'arganier est une "civilisation" et un "modèle" de la relation de l'Homme à la nature (DG de l'UNESCO)

Paris — Bien plus qu'un arbre, l'arganier c'est aussi une civilisation et un modèle de la relation de l'Homme à la nature, a affirmé, lundi, la Directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), Audrey Azoulay.

"L'arganier est un arbre qui vient du fond des âges et dont le système racinaire surdéveloppé crée une symbiose unique avec le territoire choisi où il se développe, où ses mêmes racines sont le meilleur rempart contre l'érosion des sols, contre l'avancée du désert et viennent soutenir un arbre qui est endurant aux sécheresses et aux vents, très sobre en consommation d'eau et qui produit un fruit aux propriétés uniques", a souligné la responsable onusienne dans une allocution vidéo à l'occasion de la première célébration de la journée internationale de l'arganier.