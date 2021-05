Afrique: La vice-présidente du Liberia, Jewel Taylor, appelle à une révolution industrielle africaine

interview

Jewel Cianeh Taylor est l'une des rares femmes à occuper des postes politiques de premier plan en Afrique. Dans cet entretien avec Kingsley Ighobor d'Afrique Renouveau, elle aborde la réponse du Liberia au COVID-19, les priorités post-pandémie, l'autonomisation des femmes en Afrique, le chômage des jeunes et d'autres questions. En voici des extraits :

Comment le Liberia fait-il face au COVID-19 ?

Comme vous le savez, le Liberia est une nation en développement, et nous avons eu notre lot de défis, notamment un conflit civil, Ebola et maintenant COVID-19. Après l'apparition de la pandémie, le Président (George Weah) a mis en place une unité de réponse rapide au COVID-19 présidée par le Ministère de la Santé et comprenant d'autres agences gouvernementales et partenaires internationaux concernés. Cette unité se réunit quotidiennement pour évaluer la situation et relever les défis. Il y a plus d'un an, nous avons instauré une urgence nationale, imposé des tests de dépistage et un éloignement social, et nous continuons à sensibiliser le public à la pandémie. Nous avons ouvert deux nouveaux hôpitaux pour traiter les patients atteints du COVID-19. Grâce à notre solide effort de réponse, nous constatons une réduction du nombre de personnes séropositives pour le COVID.

Comment gérez-vous l'impact socio-économique ?

Il ne fait aucun doute que les activités économiques ont été sévèrement touchées. Les écoles ont été fermées. Il y a eu une augmentation de la violence sexuelle et sexiste dans tout le pays, ainsi qu'une perte de revenus drastique pour les femmes qui sont les principaux pourvoyeurs et soignants de notre société.

L'Assemblée nationale a approuvé un plan de relance national, comprenant des rations alimentaires et de l'argent pour les foyers gravement touchés, et a suspendu les impôts pour permettre aux sociétés et aux entreprises de survivre. Nous avons interrompu les projets de développement en cours et même réorienté les finances de ces projets vers le secteur des soins de santé et pour répondre aux besoins sociaux et économiques de nos plus vulnérables.

Vous avez contracté le virus COVID-19. Quelle a été votre expérience et quel message adresseriez-vous aux personnes encore sceptiques à l'égard de cette maladie ?

J'espère que ma voix, et celle des autres personnes qui ont contracté la maladie, fera comprendre aux gens que cette pandémie est réelle. Je ne sais pas exactement comment ni où j'ai contracté cette maladie, mais je l'ai fait. J'ai été gravement malade et j'ai passé 35 jours dans l'unité de soins intensifs et 10 autres jours à stabiliser ma respiration.

Le COVID-19 n'est pas un canular ou une théorie de la conspiration. Si nous suivons les protocoles de santé, en particulier le port de masques, la distanciation sociale et les tests de dépistage immédiats lorsque nous tombons malades, ainsi que la vaccination, j'ai bon espoir que nous puissions vaincre la maladie.

Comment se passe la vaccination au Libéria ?

Nous avons reçu environ 100 000 vaccins. Le processus de vaccination se déroule bien. Les gens se font vacciner. Je me suis moi-même fait vacciner.

Comment le Liberia se prépare-t-il à une reprise post-pandémique ? Quelles sont vos trois principales priorités ?

Nous avons plus de trois priorités. Permettez-moi de souligner que notre budget national reflète nos priorités - la santé, l'éducation, les routes, l'emploi et la fourniture de services sociaux de base à notre population, notamment l'eau et l'électricité. Nous avons des réunions avec nos partenaires et amis internationaux pour établir une feuille de route post-COVID-19 et des fonds de stabilisation.

Nous souhaitons redynamiser l'agriculture et investir dans les infrastructures pour relancer les activités économiques. Nous espérons rétablir la stabilité macroéconomique, encourager une croissance durable et un développement axé sur le secteur privé. Nous mettons l'accent sur l'industrialisation et la transformation de nos ressources naturelles. Nous pensons que la création d'un secteur privé dynamique est la meilleure façon d'avancer.

Quelles sont les trois principales réalisations de votre gouvernement jusqu'à présent ?

La première est l'enracinement de la démocratie. Après avoir pris le relais du pouvoir en 2018, notre gouvernement a organisé de nombreuses élections : plusieurs élections partielles et les élections sénatoriales de 2020. Et les processus juridiques qui accompagnent les élections contestées ont été suivis avec succès et de manière pacifique jusqu'à la Cour suprême.

La deuxième est que nous avons mené un processus d'harmonisation qui a permis au gouvernement de réduire considérablement la masse salariale en éliminant les noms fantômes. La mise en place d'une carte d'identification biométrique pour tous les employés du gouvernement a éliminé les divergences. Nous avons réorienté les finances excédentaires vers d'autres secteurs critiques.

Troisièmement, notre politique de gratuité des frais de scolarité dans les universités et collèges publics, annoncée par le président Weah en 2019, et le paiement par le gouvernement de tous les frais d'examen régionaux pour le WASSCE [West African Senior School Certificate Examination] ont apporté un énorme soulagement aux parents. Ce dispositif permettra d'augmenter les inscriptions dans les écoles et les taux d'alphabétisation.

Je voudrais mentionner le développement des infrastructures. Un ancien ministre des Travaux publics a dit un jour : "La route du développement commence par le développement des routes". C'est tellement vrai pour nous. Le gouvernement réhabilite les routes existantes (routes de desserte et routes principales) et étend le réseau routier. Nous prévoyons de faire en sorte que toutes les capitales du Liberia soient reliées par des routes pavées, notamment dans le corridor sud-est. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires internationaux qui nous soutiennent.

Vous êtes l'une des rares femmes africaines à occuper des postes de direction politique de premier plan. Avant vous, il y a eu Madame Ellen Johnson-Sirleaf qui a été la première présidente africaine démocratiquement élue. Comment évaluez-vous les progrès réalisés par l'Afrique en matière d'émancipation politique des femmes ?

Depuis Pékin, l'Afrique a fait des progrès en matière d'émancipation politique et économique des femmes, mais il existe encore de nombreuses lacunes. Actuellement, sur le continent, il n'y a que deux femmes présidentes et environ quatre femmes vice-présidentes.

Le pourcentage de femmes dans la gouvernance en Afrique est encore très faible, bien qu'il augmente lentement : les femmes ministres représentent 20,7 % et les femmes au parlement 23,7 %, selon les statistiques de l'UIP ( Union interparlementaire). Le chemin à parcourir pour parvenir à l'égalité des sexes est donc encore long.

Quels sont les principaux obstacles à l'émancipation politique des femmes ?

Les obstacles séculaires à l'émancipation des femmes sont structurels, patriarcaux, les lois discriminatoires et les faibles capacités. Nous devons éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et adopter des lois sur la parité. Nous devons mettre en place et assurer une formation au leadership. Nous devons encourager davantage de champions "He-for-She" [solidarité mondiale pour l'égalité des sexes], éliminer et punir toutes les formes de violence électorale à l'encontre des femmes.

Comment pensez-vous que les femmes africaines peuvent se préparer à participer à la politique, qui est considérée comme un terrain difficile ?

La vérité est que la politique est un terrain difficile, mais il faut une vision claire, une planification et une exécution adéquates des plans, un engagement, un travail acharné et de la cohérence pour réussir. Malgré les nombreux défis à relever, les femmes ne doivent pas se laisser écarter du processus.

Et celles qui ont brisé le plafond de verre doivent servir de modèles et servir de mentors aux autres. Les défenseurs de l'égalité des sexes doivent continuer à faire entendre leur voix.

Les jeunes représentent 65 % des 4,1 millions d'habitants du Liberia, mais le chômage des jeunes est d'environ 85 %. Que fait votre gouvernement à ce sujet ?

Le chômage des jeunes est l'un des plus grands défis auxquels notre gouvernement est confronté. L'emploi des jeunes est un élément clé de notre programme en faveur des pauvres pour la prospérité et le développement. Pour lutter contre le chômage, nous avons besoin d'un secteur privé fort. En ce moment, nous créons le cadre politique pour attirer le secteur privé.

Nous relevons les défis du secteur de l'énergie en promulguant la loi sur la production indépendante d'énergie, qui ouvrira ce secteur au secteur privé. La bonne nouvelle est qu'il existe d'énormes opportunités dans l'agriculture et le tourisme. Nous avons également approuvé un financement pour le développement des petites et moyennes entreprises.

En outre, le gouvernement dispose d'un projet d'opportunités pour les jeunes, qui offre une formation et un financement pour les coopératives et un soutien aux jeunes dans les agro-industries. Il existe également plusieurs programmes visant à former les jeunes à l'entrepreneuriat.

Cette année (2021) marque le début des échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) Le Liberia a signé l'accord mais ne l'a pas ratifié. Quels sont, selon vous, les avantages et les défis du libre-échange ?

La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est un atout majeur pour les économies africaines. Nous prévoyons une augmentation de 52 % du commerce intra-africain d'ici 2022. Notre gouvernement est conscient que sur les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, seuls deux pays, le Liberia et le Bénin, doivent encore ratifier l'accord. Dans notre cas, l'accord est devant la législature nationale et nous espérons qu'il sera ratifié bientôt.

L'Afrique est la dernière frontière, avec environ 40 % des ressources naturelles du monde et la population qui croît le plus rapidement au niveau mondial. Si l'Afrique utilise ce levier pour mettre en œuvre une révolution industrialisée, elle peut avoir une croissance économique soutenue. Nous sommes arrivés à un point où nous avons besoin de partenariats mutuellement enrichissants, et pas seulement de subventions.

Il est temps de mettre en place une révolution industrielle africaine. Les ressources de l'Afrique ont traditionnellement été extraites de nos pays, traitées à l'étranger, puis ramenées. Aujourd'hui, les dirigeants africains disent que nous voulons que les investisseurs nous aident à construire des industries qui transforment nos ressources naturelles localement. Il ne s'agit pas seulement d'extraire des matières premières.

Quel message d'espoir avez-vous pour les Africains, en particulier les femmes, qui vous considèrent comme un modèle ?

Mon message est simple : rêvez, préparez-vous, construisez, restez engagés, et n'oubliez pas d'encourager et d'encadrer les autres. C'est la formule du succès, que vous soyez un homme ou une femme. Le monde est fait pour les forts, les audacieux, les créatifs et les engagés. Gardez à l'esprit que tout est possible.