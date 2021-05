Afrique: Série de dialogues sur l'Afrique - Mettre la culture au service du développement

interview

La Série de dialogues sur l'Afrique (ADS) 2021 se déroulera autour de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai. Pour 2021, le thème est "Identité culturelle et appropriation : remodeler les mentalités" et célébrera l'identité, la culture, l'histoire et les réalisations du continent, par le biais d'expositions et de conversations avec des universitaires et des experts africains de divers domaines, en rassemblant les principales parties prenantes pour discuter des défis et des opportunités pour l'Afrique, et en faisant effectivement de mai le mois de l'Afrique au siège des Nations Unies, à New York. Mme Cristina Duarte, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Conseillère spéciale pour l'Afrique, nous éclaire sur ce qui promet d'être un ADS passionnant :

Qu'est-ce que La Série de dialogues sur l'Afrique (ADS) ?

La Série de dialogues sur l'Afrique est une plateforme de plaidoyer du Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique (OSAA) de l'ONU, destinée à défendre l'Afrique et ses problèmes de développement. Au-delà de cela, elle vise à créer un nouveau récit qui reflète la vision de l'Afrique telle qu'elle est inscrite dans l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

À quoi devons-nous nous attendre cette année ?

Le thème de l'ADS s'inspire généralement du thème de l'année de l'Union africaine (UA). Cette année, le thème de l'UA est "Arts, culture et patrimoine : Leviers pour construire l'Afrique que nous voulons". L'OSAA aborde ce thème sous l'angle du développement et de la prospective, en reconnaissant que derrière les perturbations créées par la pandémie de COVID-19 se cachent des opportunités qui peuvent être saisies en remodelant complètement nos mentalités.

C'est la raison pour laquelle le thème de cette année pour la Série de dialogues sur l'Afrique est "Identité culturelle et appropriation : remodeler les mentalités". Nous sommes convaincus que le thème de l'UA est un appel lancé aux Africains pour qu'ils revisitent leurs racines et leur âme, créant ainsi un terrain fertile pour réinitialiser et redémarrer leur façon de penser ; pour qu'ils laissent derrière eux les mentalités coloniales et postcoloniales et adoptent un état d'esprit tourné vers l'avenir et remodelé qui leur permettra d'exercer un plus haut niveau d'appropriation.

Qu'entendez-vous par "remodeler les mentalités" ?

L'OSAA propose de remodeler nos mentalités dans trois domaines clés : la paix, l'économie et le capital humain, à travers trois sous-thèmes :

Le premier, "La paix durable pour le développement : tenir compte de l'histoire", nous invite à nous pencher sur notre histoire pour comprendre et chercher des solutions aux conflits actuels.

Le deuxième sous-thème, "Exploiter la culture et le patrimoine pour la transformation économique", considère la culture comme un ingrédient important qui alimente une transformation socio-économique structurelle indispensable, qui doit commencer en Afrique, en tirant parti de nos forces, en reconnaissant nos faiblesses, en faisant face à nos menaces et en saisissant toutes les opportunités.

Le troisième sous-thème est "Capital humain : la culture et le patrimoine libèrent le potentiel". COVID-19 nous a appris que ne pas donner la priorité au capital humain était une énorme erreur. En construisant mieux pour l'avenir et en récupérant pour le meilleur, nous avons l'occasion d'aborder cette question en plaçant le capital humain au centre de l'élaboration des politiques. Du point de vue de la culture, cela signifie, par exemple, que nous devons cultiver un sentiment d'identité chez nos enfants afin qu'ils deviennent des adultes prêts à exercer l'appropriation et la responsabilité nécessaires pour embrasser la modernisation de l'intérieur.

Comment les arts et la culture peuvent-ils façonner la mentalité des Africains et la perception de l'Afrique par le reste du monde ?

Les arts et la culture créent des perceptions et, par conséquent, influencent la façon dont le reste du monde voit l'Afrique. Nous devons aller au-delà du concept étroit de la culture, qui se résume à l'artisanat, aux peintures, à la danse ou à la musique. Ce sont des manifestations et des symboles d'une culture préexistante. Mais si l'on s'en tient à l'étymologie du mot, cela signifie cultiver l'esprit, l'âme et tous ces éléments intangibles qui créent une société. À cet égard, l'aspect le plus important de notre culture africaine est l'appartenance à une communauté et l'exercice de la propriété par cette communauté.

Pendant des siècles, la culture africaine a été réduite par les puissances coloniales à des expressions artistiques et colorées. Il est important de reconnaître la valeur de l'art et des traditions africaines, mais nous devons comprendre - et montrer au monde - que la culture africaine va au-delà des décorations artistiques. Il s'agit en fait d'un ensemble solide de valeurs et de représentations, capable de s'adapter au changement, de générer des innovations et prêt à contribuer à la diversité culturelle du monde en tant qu'atout important. D'un point de vue culturel, nous ne devons pas promouvoir l'uniformité, mais célébrer la diversité du monde.

Comment pensez-vous que la culture soit le moteur du développement durable et l'occasion de se réinitialiser et de redémarrer, comme vous l'avez dit ?

L'essence de la culture est un ensemble de valeurs qui instillent le sentiment d'appartenance à une communauté, qui constitue à son tour la base du développement durable. Par exemple, lorsque j'étais ministre des finances au Cap-Vert, j'ai exercé ma fonction politique avec ce fort sentiment d'appartenance à la communauté capverdienne et j'ai exploité ce sentiment pour servir ma communauté. Cela vaut pour un ministre, mais aussi pour un chef d'entreprise ou un jeune. Tant que vous avez un sentiment d'appartenance, une culture commune qui vous unit à votre communauté, vous n'allez pas frauder le fisc, vous n'allez pas détourner des fonds, vous n'allez pas vous radicaliser et attaquer votre communauté, parce que vous serez conscient que chaque petit pas que vous faites a un impact sur votre communauté. Cette relation entre la culture et l'appartenance à une communauté est une condition préalable à la prise en charge, à l'acceptation de votre responsabilité dans le développement de votre vie, de votre communauté et de votre pays. Par conséquent, la culture est la première et nécessaire étape vers le développement du leadership.

Comment la pandémie de la COVID-19 a-t-elle affecté le développement du continent, ainsi que la culture et le patrimoine ?

La COVID-19 a affecté l'Afrique de différentes manières. Le premier impact a été socio-économique. Avant que le premier cas de coronavirus ne soit détecté en Afrique, le continent subissait déjà l'impact négatif de la pandémie à travers les perturbations des chaînes de valeur mondiales. Le deuxième choc a eu lieu lorsque le virus a finalement atteint l'Afrique et que les gouvernements ont dû faire face à son impact sanitaire et aux effets socio-économiques des mesures de confinement. Il faut se rappeler que la plupart des pays africains partaient d'une situation où l'espace fiscal était très réduit pour faire face à ces situations.

Après 25 ans de croissance économique relativement forte, l'Afrique a dû faire face à une récession économique et donc à un énorme manque de ressources financières pour répondre à la pandémie d'un point de vue sanitaire, ainsi que pour traiter les questions socio-économiques. Dans ces cas-là, lorsque vous disposez de très peu de ressources financières, vous devez procéder à des réaffectations budgétaires très douloureuses.

La plupart des gouvernements africains ont injecté des ressources supplémentaires dans le secteur de la santé, délaissant les investissements à moyen et long terme, tels que les infrastructures sociales, institutionnelles et économiques.

Ainsi, à moins que des mesures cruciales ne soient prises pour combler le fossé créé dans ces domaines, la facture que l'Afrique paiera pour avoir procédé à ces nécessaires allocations budgétaires à court terme se fera sentir encore plus durement dans les années à venir.

Quelles opportunités ont été créées par la pandémie de la COVID-19 et quel est votre point de vue sur la réponse des jeunes ?

Je pense qu'il est clair que l'Afrique a l'innovation dans son ADN. Le COVID-19 vient de créer une opportunité pour que ce potentiel soit libéré. Plus de 1000 innovations COVID-19 sont venues d'Africains, et les jeunes ont été incroyablement créatifs en réponse à la pandémie. Je pense que la COVID-19 a été l'occasion d'évaluer, tout d'abord, si nous avons mis en place des écosystèmes pour l'innovation, et sinon, ce qui manque dans ce puzzle. Il ne sera pas possible de mieux avancer si ces innovations ne sont pas prises en compte de manière permanente, du point de vue de l'élaboration des politiques. Ces innovations doivent être saisies de telle manière qu'elles deviennent, à terme, des solutions aux problèmes de l'Afrique. Peut-être devons-nous accorder plus d'attention à la création d'écosystèmes pour libérer le potentiel de l'Afrique du point de vue de l'innovation.

Quel est le rôle des jeunes dans ce domaine ?

La jeunesse africaine a utilisé les arts et la culture comme principal moyen de libérer sa créativité. Les innovations de la COVID-19 sont la preuve que la créativité de la jeunesse africaine ne se limite pas à une expression artistique colorée. La créativité de la jeunesse africaine est un énorme atout immatériel. Si elle est dûment exploitée, elle peut contribuer à la transformation économique de l'Afrique, car la transformation passe par l'innovation. L'absence d'écosystèmes sur l'innovation a empêché nos sociétés de relier et d'exploiter la créativité pour promouvoir la transformation économique.

Tirer parti de la ZLECAf

Je pense que la zone de libre-échange continentale africaine ( ZLECAf) créera un marché commun et les économies d'échelle nécessaires, ouvrant ainsi la voie à l'industrialisation. Si les écosystèmes d'innovation sont mis en œuvre simultanément, en permettant à la jeune génération africaine de participer activement à la construction de la ZLECAf, nous pourrions réussir à stimuler la création d'emplois, accompagnée d'une forte valeur ajoutée.