Afrique: Comment les femmes du secteur minier peuvent-elles bénéficier de la ZLECAf ?

Les échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ont débuté en fanfare le 1er janvier 2021. Une grande fête a eu lieu à Accra, au Ghana, où se trouve le secrétariat de la ZLECAf.

Nellie Mutemeri est responsable de la pratique minière chez Mutemeri Consulting et professeur associée à l'Université de Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud.

Comme beaucoup d'Africains, je me réjouis de ce que le libre-échange et la libre circulation des personnes annoncent pour le sort des Africains dans les 55 nations de l'Union africaine (UA).

En tant que femme africaine travaillant dans le secteur minier, je me suis demandé ce que la ZLECAf signifie pour les millions de femmes mineurs et entrepreneurs.

Les femmes travaillent dans tous les domaines de l'exploitation minière, de l'exploitation artisanale et à petite échelle (ASM) à l'exploitation minière à grande échelle (LSM). Elles sont ingénieurs, géologues et autres scientifiques, mais beaucoup de femmes dans le secteur minier sont des travailleuses manuelles. Jusqu'à 99 % des femmes travaillant dans le secteur minier se trouvent dans le sous-secteur ASM. Sur les quelque neuf millions de personnes travaillant dans l'ASM en Afrique, environ 50 % sont des femmes. Malheureusement, il y a aussi des enfants dans l'ASM.

En Afrique, les femmes sont impliquées dans la production de diamants, d'or, de pierres précieuses de couleur, de cobalt, de cuivre, de minéraux dits "3T" (contenant de l'étain, du tungstène et du tantale), de minéraux industriels et de matériaux de construction, dont elles transforment certains en produits finis - de la poterie et des briques aux bijoux.

Étant donné la vitesse à laquelle les premières étapes de la ZLECAf sont mises en place et l'élimination prévue des droits de douane sur 90 % des biens produits par les pays au cours des cinq premières années, il est nécessaire d'examiner, même à ce stade, l'impact potentiel du libre-échange sur les femmes dans le secteur minier - qu'il soit positif ou négatif.

L'examen de cet impact permettrait de déterminer la réalisation des aspirations de la Vision minière africaine (VMA) de l'UA, adoptée en 2009, qui vise à "une exploitation transparente, équitable et optimale des ressources minérales pour soutenir une croissance durable et un développement socio-économique à large assise..." et qui mentionne notamment l'inclusion des femmes comme l'un de ses principes clés, bien que les mécanismes de cette inclusion restent à définir.

Comment la ZLECAf peut-il réaliser ou améliorer les aspirations de la Vision minière africaine ?

La Vision minière africaine part du principe que les femmes travaillant dans l'industrie minière en Afrique sont principalement dans l'ASM. Le monde de l'ASM est précaire et marqué par les bas salaires, l'exploitation et l'insuffisance des moyens de production, la marginalisation de la chaîne de valeur, etc. Pourtant, il offre des moyens de subsistance à de nombreuses femmes en milieu rural.

Elle nécessite une réflexion fondée sur des données probantes quant aux impacts négatifs des protocoles régionaux sur les femmes et aux mesures nécessaires pour atténuer ces impacts.

Il n'y a pas eu de consultation officielle des femmes dans le secteur minier au cours des processus qui ont conduit à l'élaboration de la ZLECAf.

Dans un article sur la question du genre et de la ZLECAf, Fatima Kelleher, de l'organisation FEMNET (également appelée Réseau de développement et de communication des femmes africaines), basée à Nairobi, suggère que l'accord commercial a laissé aux pays le soin d'assurer l'inclusion du genre. C'est inquiétant car, dans le secteur minier, le genre et l'inclusion sociale ont historiquement été une faible priorité.

Les principes clés de la vision minière africaine

Développer une industrie minérale africaine diversifiée et compétitive au niveau mondial

Favoriser un secteur minéral transparent et responsable

Optimiser les connaissances et les avantages des ressources minérales limitées.

Exploiter le potentiel de l'exploitation minière à petite échelle pour améliorer les moyens de subsistance et l'intégration dans l'économie rurale et nationale.

Favoriser un développement durable fondé sur une exploitation minière responsable sur le plan environnemental et social.

Renforcer les capacités humaines et institutionnelles en s'appuyant sur une économie du savoir qui soutient l'innovation, la recherche et le développement.

Assurer la participation des communautés et des citoyens aux actifs miniers et la distribution équitable des bénéfices.

Source: Union africaine

Pour examiner le lien entre les femmes dans le secteur minier et l'AfCFTA, il est important de comprendre la situation des femmes dans le secteur minier.

Solutions proposées

J'aimerais voir un effort délibéré d'inclusion des femmes dans la formulation des protocoles de l'AfCFTA. Cela signifie invariablement la prise en compte des intérêts des quelque cinq millions de femmes travaillant dans le secteur minier en Afrique. Par conséquent, les mesures correctives suivantes sont urgentes :

Premièrement, les femmes doivent plaider pour la création d'un espace permettant de prendre en compte leurs préoccupations. Les opportunités offertes par la ZLECAf ne peuvent être réalisées que si les protocoles contiennent des dispositions fondées sur des preuves. C'est aux niveaux national et régional qu'il est le plus facile de les générer.

Deuxièmement, les ministères africains des mines et du commerce doivent adopter une position politique cohérente sur l'optimisation de la ZLECAf et de la Vision minière africaine. Les gouvernements doivent s'attaquer à l'approche cloisonnée qui nuit à l'obtention de résultats optimaux en matière de développement.

Actuellement, les gouvernements font pression en faveur de l'enrichissement des minéraux et de la valeur ajoutée, tandis que la Vision minière africaine préconise une industrialisation basée sur les minéraux. Mais quel impact cela aura-t-il sur les femmes impliquées dans le commerce des minéraux sur le continent ? Qu'en sera-t-il des minéraux dont les chaînes de valeur sont liées aux chaînes de valeur mondiales ? Qu'en est-il des chaînes de valeur régionales et de la mise en place d'industries nationales de valorisation et d'ajout de valeur ?

Troisièmement, la ZLECAf peut faire avancer les aspirations de la Vision minière africaine et l'inclusion du genre dans le secteur des minéraux en s'assurant que les protocoles pertinents de la ZLECAf s'alignent sur les principes clés de la vision. Par exemple, l'objectif de la ZLECAf de "promouvoir l'industrialisation, la diversification économique et le développement des chaînes de valeur" offre une opportunité de participation optimale des femmes pour des bénéfices équitables dans les chaînes de valeur des minéraux.

Quatrièmement, un autre objectif de la ZLECAf, qui consiste à "libéraliser les échanges de services" entre les pays, peut être mis en avant à mesure que les pays développent des liens avec les minéraux qui sont essentiels à la transformation économique de l'Afrique.

En favorisant l'échange de services entre les pays, la ZLECAf a l'occasion de combler le fossé entre les sexes dans le secteur des minéraux. Il est nécessaire d'intervenir pour favoriser l'accès équitable au développement des compétences, ce qui permettra aux femmes professionnelles et aux entrepreneurs du secteur minier d'offrir des services tels que l'exploration, l'exploitation minière sous contrat, les services de laboratoire, etc.

Enfin, les cadres institutionnels établis pour la mise en œuvre de la ZLECAf doivent inclure les femmes à tous les niveaux, conformément au protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.

Mon message aux partenaires du développement est qu'ils doivent être attentifs au soutien dont ont besoin les femmes dans le secteur minier africain. Le fait de fournir ce soutien sous les auspices de ZLECAf favorisera l'inclusion.

