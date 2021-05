Congo-Brazzaville: Action humanitaire - La Croix-Rouge congolaise ouvre un resto du cœur dans la ville océane

Situé en face d'Agri Congo, dans le 6e arrondissement Ngoyo, le resto du cœur a été inauguré, le 8 mai, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge.

L'activité a eu lieu en présence de Zéphirin Nzinga, conseiller du maire du 6e arrondissement Ngoyo, du président du comité de quartier 602, Marcel Malonga, chef de zone n°1, du médecin-chef du district sanitaire de Mpita, des cadres, secouristes et volontaires de la Croix-Rouge congolaise. C'est une grande première dans le pays dans l'assistance des personnes vulnérables.

« Par l'ouverture de ce resto du cœur, nous allons inaugurer une nouvelle ambition, une grande première dans le pays dans l'assistance des plus vulnérables allant de la prise en charge psychologique et sanitaire, de la distribution des vivres et non- vivres jusqu'aux soins corporels. Ainsi, nous lançons un vibrant appel aux potentiels partenaires, donateurs de se joindre à nous pour un horizon meilleur dans l'assistance des vulnérables », a dit jean Charles Raphael Bongo, président départemental de la Croix-Rouge congolaise.

Après l'exécution du rite traditionnel, le conseiller du maire a coupé le ruban symbolique marquant ainsi le lancement officiel des activités du resto du coeur que les autorités et l'assistance ont visité sous la conduite des responsables de la Croix-Rouge congolaise. Cadre accueillant et convivial, le resto du cœur intègre bien la vision de la Croix-Rouge congolaise, celle de servir volontairement l'humanité en tous lieux et en toute circonstance.

Signalons que toujours dans le cadre cette célébration, une matinée de nettoyage de la Côte sauvage a été organisée, le 7 mai, par les volontaires et secouristes de la Croix- Rouge congolaise. Quarante-cinq volontaires de tous les arrondissements de la ville et du district de Tchiamba Nzassi ont pris part à cette activité d'assainissement du littoral qui a été ainsi débarrassé ainsi des détritus et déchets divers. « Cette activité répond à la directive de notre hiérarchie qui nous demande sans cesse de poser des actions salvatrices en lien avec notre objet, à savoir humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, universalité », s'est réjoui Jean-Paul Ngoubili, vice-président départemental de la Croix-Rouge.

Créé par Henri Dunant en 1863, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est le plus important regroupement d'organisations humanitaires au monde. Il est le plus grand réseau humanitaire au monde. Sa mission est d'alléger les souffrances humaines, de protéger la vie et la santé et de faire respecter la dignité humaine, particulièrement dans les conflits armés et d'autres situations d'urgence. Le Mouvement, qui est présent dans tous les pays, est soutenu par des milliers de volontaires.