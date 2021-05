Congo-Kinshasa: Partenariat Unicef-Orange RDC - Les jeunes s'expriment désormais à travers la plateforme U-Report

Un accord a été signé le 10 mai entre l'Unicef et Orange RDC.

L'accord s'inscrit dans le cadre de U-Report, une plateforme sociale qui permet aux jeunes, via SMS, de s'exprimer sur certaines problématiques liées à leur communauté. Il s'agit notamment pour eux de s'exprimer sur des enjeux de société à travers des cours sondages, d'obtenir des informations vérifiées, de signaler les problèmes auxquels ils sont confrontés, de proposer des solutions et d'agir pour un changement positif dans leur communauté.

U-Report est une plateforme sociale développée par l'Unicef, déjà disponible dans soixante-dix=neuf pays à travers le monde avec plus de 14 millions d'utilisateurs dont plus de 930.000 en République démocratique du Congo (RDC). Grâce à cet accord, le numéro de U-Report, 101, est désormais connecté directement à Orange et le tarif des SMS entrants seront désormais gratuits pour l'Unicef et toujours gratuits pour les usagers.

Le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder, a indiqué que les enfants et les jeunes ont des droits incluant le droit à la libre expression. La plateforme U-Report, dira-t-il, grâce à la collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile tels qu'Orange, permet aux jeunes, à partir de leur téléphone portable, de donner leur avis sur des problèmes auxquels ils font face dans leur communauté, de façon positive et anonyme.

Pour sa part, la directrice juridique et de la Régulation d'Orange, Jeanne Mutamba, représentante du directeur général, cette collaboration avec l'Unicef est le premier acte d'un partenariat que nous voulons fructueux pour accompagner l'Unicef dans le déploiement de ces projets à destination, des jeunes en RDC mais également améliorer l'inclusion numérique. Lancé en RDC depuis novembre 2009, U-Report RDC est le troisième pays U-Report dans le monde en termes de nombre d'utilisateurs derrière le Nigéria et la Côte d'Ivoire. S'enregistrer sur U-Report se fait en moins d'une minute. Il suffit d'envoyer le mot GO par SMS au 101 et c'est gratuit.