Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club supérieur au DCMP, Maniema Union domine Bazano

Il y a eu quatre importantes affiches au championnat national de football à Kinshasa, Lubumbashi, Kindu et Kolwezi.

L'AS V.Club a une fois de plus assuré sa suprématie sur le Daring Club Motema Pembe (DCMP), avec une énième victoire, le 9 mai, au stade des Martyrs de Kinshasa, en match comptant pour la 24e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le latéral droit international Ernest Luzolo Sita à la 50e minute et le défenseur central Ousmane Ouattara à la 57e minute ont été les buteurs des Dauphins Noirs au cours de ce derby.

Réagissant après la victoire de ses joueurs, Florent Ibenge a indiqué que DCMP a dominé durant la première période, dépensant beaucoup d'énergie sous un soleil accablant. En deuxième période, V.Club a fait bloc moyen, procédant par un direct et profitant de la fatigue des joueurs adverses pour jouer le deuxième ballon.

DCMP a été coaché par Gladys Bokese, ancien adjoint de l'ancien entraîneur Isaac Ngata qui a démissionné après la première défaite du team vert et blanc face à FC Renaissance du Congo en sept d'existence du club orange de Kinshasa. L'on rappelle que DCMP n'a plus battu V.Club depuis 2017 lorsqu'Otis Ngoma était encore entraîneur principal des Immaculés.

Avec ce succès, V.Club reprend la tête du classement avec 58 points glanés en vingt-quatre matchs joués. Mazembe est deuxième avec 57 points en vingt-cinq rencontres également. L'on assiste donc à un chassé-croisé entre V.Club et Mazembe en cette fin de saison, les deux clubs ne rêvent que du titre national. DCMP, pour sa part, se cabre à la sixième position avec 37 points en vingt-trois matchs.

Le même dimanche au stade Joseph-Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union est venu à bout de la Jeunesse sportive Groupe Bazano par un but à zéro. Tychique Mosengo Tansele a marqué l'unique but de la partie à la 83e minute, sur une passe décisive d'Ange Kacoubi. Maniema Union est solide troisième du championnat avec 56 points grappillés en vingt-cinq matchs joués, mettant de la pression sur les deux premiers au classement. Un petit point départage les trois équipes en course pour le sacre.

Lupopo dompte Sanga Balende, Blessing bat Dauphin Noir

Soulignons la défaite, apparemment de trop, de Sa Majesté Sanga Balende qui a effectué un voyage plus qu'éprouvant à Lubumbashi. Déjà battu par Mazembe (zéro but à un) et la Jeunesse sportive Groupe Bazano (zéro but à un), le club sang et or du Kasaï oriental s'est incliné, le même dimanche au stade Frédéric-Kibasa, devant le FC Saint-Eloi Lupopo par zéro but à deux. Arsène Pongo Bomolo a signé le doublé victorieux des Cheminots du Grand Katanga (15e et 75e minutes).

Cette défaite a fait déborder le vase du côté des Anges et Saints du Kasaï oriental. C'est sur son compte twitter que le président du club, le Belgo-Libanais Ali Alexis Fakih, dit « Doyen », a annoncé le limogeage de l'entraîneur Andy Magloire Mfutila. Avant le coup d'envoi du match, Mfutila a tenu des propos qui dénotaient du froid glacial déjà installé entre lui et le comité dirigeant. «...

Il ne faut pas me faire revenir en arrière. Mon prédécesseur qui, à l'époque, je ne sais pas qui c'était, qui a failli en phase retour a été viré, alors virez moi aussi... Et le prochain entraîneur qui va venir à Sanga Balende et qui va faire une bonne phase aller et retour, c'est la même chanson, virez-le ». Sanga Balende occupe la cinquième position avec 41 points.

Au stade Dominique Diur de Kolwezi, le FC Blessing a battu l'AS Dauphin Noir de Goma par un but à zéro. Mavungu a marqué de la tête à la 28e minute pour les Bénis du Lualaba, promus cette saison dans l'élite du football national et assurant de fait leur maintien, avec 36 points dans leur gibecière. Dauphin Noir compte 20 points, à égalité avec JS Groupe Bazano.