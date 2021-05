Angola: Sagrada en quête d'un deuxième titre de Girabola

Luanda — Sagrada Esperança, le nouveau leader du championnat national de football (Girabola2020-21), avec 41 points, est en route pour son deuxième titre, après un exploit réalisé en 2005, sous la direction de l'entraîneur Mário Calado.

Bien qu'il reste encore 12 manches à jouer dans cette deuxième manche de la compétition, Sagrada Esperança dépend de soi-même pour arracher le titre et retirer le trophée de Luanda, la capitale angolaise, comme cela s'est rarement produit depuis le début de la compétition en 1979.

À ce jour, seulement trois équipes qui ne sont pas de Luanda ont pu remporter ce trophée, à savoir 1º de Maio de Benguela (1983 et 1985), Sagrada Esperança (2005) et Recreativo de Libolo (2011, 2012, 2014 et 2015).

Petro de Luanda détient 15 trophées et Primeiro de Agosto en a 13. Ces deux clubs sont les plus titrés en Angola.

Actuellement, 1º de Agosto occupe la 2e place du classement national avec 40 points, tandis que Petro de Luanda est 4e avec 36 points.

Lors de la prochaine journée (19), Sagrada jouera avec Cuando Cubango FC (12e avec 19 points), tandis que le 1º de Agosto reçoit Desportivo de Huíla (8e avec 23 points), au stade 11 de Novembro.

Résultats complets de la 18e journée

Sagrada Esperança - Desportivo da Huíla (1-0)

Bravos do Maquis - Sporting de Cabinda (1-0)

Recreativo do Libolo - Académica do Lobito (1-2)

Baixa de Cassanje - Petro de Luanda (1-2)

Interclube - Recreativo da Caála (2-1)

Desportivo da Huíla - Cuando Cubango FC (3-0)

Santa Rita de Cássia - Progresso Sambizanga (1-1)

Williete de Benguela - 1º de Agosto (1-1).

Matches de la prochaine journée (19e), 12 mai

Recreativo da Caála - Williete, Ferroviário - FC Bravos do Maquis, Académica do Lobito - Baixa de Cassanje, Sagrada Esperança - Cuando Cubango FC, Sporting de Cabinda - Recreativo do Libolo, Petro de Luanda - Santa Rita de Cássia, Progresso Sambizanga - Interclube et 1º de Agosto - Desportivo da Huíla.