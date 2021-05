Cote d'Ivoire: Méga Qadr du Woroba - Des hommages et prières pour Hamed Bakayoko et hassan fofana

Les ressortissants du district du Woroba ont organisé la 5ème édition de la nuit du destin dénommée Méga Qadr du Woroba le samedi 08 mai 2021 à la résidence du père de feu le premier ministre Hamed Bakayoko à Cocody.

A cette occasion, ils ont rendu hommage à tous leurs défunts en particulier à Hambak et à Hassan Fofana et fait des prières pour le repos de leurs âmes.

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, prenant la parole au nom de tous les cadres de la région a dit : « Je salue les familles de nos proches qui ont été rappelés à Dieu. Je veux parler des familles de notre Premier ministre Hamed Bakayoko et de l'honorable Hassane Fofana. Que la vie tombale leur soit facilitée et que le paradis soit leur dernière demeure. Les hommes de qualité, qui sont nombreux auprès du seigneur, qu'il puisse en susciter d'autres au sein du Woroba » .

30 imams venus de Touba, Séguéla et Mankono ont fait des prières pour les populations du grand Woroba. L'imam Abass Touré, venu de la région du Bafing, a entretenu l'assistance sur le thème "les prières et actions qui profitent aux morts". « Quand on meurt, on va seulement avec les bonnes actions et les bénédictions (... ) Posons-nous la question de savoir dans quelle posture sont nos morts. En islam, on ne meurt pas, on est rappelé à Dieu » a-t-il dit.