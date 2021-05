Cote d'Ivoire: Mariatou Koné aux acteurs du système éducatif - « Que les examens à grand tirage traduisent la réalité des compétences acquises par nos élèves »

Trente-six Directeur régionaux, cinq Directeurs départementaux et deux cent quatre-vingt-quinze Inspecteurs de l'Enseignement Primaire et Préscolaire étaient réunis, ce lundi 10 mai au Centre national de matériels scientifiques (Cnms), à Abidjan-Cocody.

C'était à l'occasion de la rencontre avec la nouvelle Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, le professeur Mariatou Koné. En Côte d'Ivoire, les examens à grand tirage doivent désormais traduire la réalité des compétences acquises par les élèves, a souhaité le Professeur Mariatou Koné, Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation. Et d'insister : « Ces examens doivent se passer dans la transparence inédite qui reflète les réalités d'apprentissage ».

Au cours de cette rencontre, la Ministre a appelé à la mobilisation de tous pour relever les défis qui se présentent. Ces défis, selon elle, exigent une proactivité et un sens élevé des responsabilités et un engagement. Cela requiert leadership axé sur les résultats à travers un management de proximité à l'égard des enseignants.

Elle a en outre annoncé des mesures. Au nombre de celles-ci, les évaluations des élèves de sixième afin de savoir leur niveau réel. Ce sera désormais l'évaluation des différents Directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, des Inspecteurs de l'Enseignement Préscolaire et Primaire et leurs directeurs d'école.

Le porte-parole des Directeurs régionaux, départementaux et des Inspecteurs de l'enseignement primaire, Kouamenan Bosson Albert, Dren de San Pedro, a salué la nomination de la Ministre. « Nous savons que le Président Alassane Ouattara a fait le bon choix parce que vous faites partie du sérail universitaire, incontestable de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du Monde entier. Nous mettons également à votre dispositions nos faitières pour en faire un creuset de réflexions et de propositions dans la dynamique constructive du système scolaire », a-t-il souligné.