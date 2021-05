Cote d'Ivoire: Audiences de l'audiovisuel ivoirien - La Rti en tête du peloton !

Plus d'une année après la libéralisation du paysage audiovisuel ivoirien, et l'entrée en lice des chaînes de la Tnt, la Rti conserve son fauteuil de leader du marché. C'est en tout cas ce que révèlent les résultats des études d'audience commanditées auprès de trois cabinets d'études. Qui ont été rendus publics par la Rti le 6 mai à Cocody, à la faveur d'une rencontre avec ses principaux partenaires.

Ainsi, les études menées par les cabinets Kantar, Médiamétrie et McMy placent les chaînes de télévision du groupe, notamment la 1ere et la 2 en tête des audiences Tv sur le sol ivoirien. A titre d'exemple, les chiffres livrés par le cabinet Kantar et réalisées au cours du second semestre 2020 indique que les chaînes Rti 1 et Rti 2 sont en tête des audiences Tv avec respectivement 82% et 77% de parts d'audience hebdomadaires.

Les statistiques révèlent aussi la grande popularité des autres produits du groupe tels que les chaînes de radio Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire. « La libéralisation de l'espace audiovisuel n'est pas un handicap pour la Rti, mais plutôt une opportunité, une aubaine qui nous a permis de revoir les habitudes, le mode d'organisation, de fonctionnement et de travail de notre groupe pour répondre aux attentes de la population ivoirienne qui est devenue plus exigeante », a commenté le directeur général de la Rti, Fausseni Dembélé.

Le groupe a dévoilé, au cours de cette cérémonie, sa nouvelle grille tarifaire et son offre d'émissions pour les vacances 2021. Des émissions populaires telles que Wozo vacances et Variétoscope, mises en veilleuses à cause du Covid-19, ont été annoncées.