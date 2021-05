Gabon: Ogooué-Lolo - Le DG de Radio Gabon en visite à Koula-Moutou

Bertrand Ebiag Angoue, Directeur général de Radio Gabon "la Référence" a séjourné à Koula-Moutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo en fin de semaine dernière. Avec sa délégation ,le Directeur général de Radio Gabon s'y est rendu pour non seulement remettre la radio sur pied, mais surtout pour booster ses collaborateurs de la Radio 7 pour plus de solidarité dans le travail en ces temps de pandémie Covid-19.

Les acteurs de Radio 7 ont ,sans doute, le sourire aux lèvres. Ils ont reçu la visite du Directeur Général de Radio Gabon et sa délégation dans leurs locaux de Koula-Moutou. D'abord reçu en audience par le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni et le Premier Magistrat de la commune de Koula-Moutou, Bertrand Ebiag Angoue a décliné l'object de sa visite ses deux hôtes. "Je leur ai fait porter le message qui m'amène à Koula-Moutou.D'abord remettre la radio à flot, parce que depuis un certain temps, Radio 7 n'émettait plus. L'Etat a pu acheter des émetteurs et nous sommes venus remettre en marche cette radio" a t-il laissé entendre tout en remerciant le Gouverneur et le maire au nom du Ministre gabonais en charge de la Communication .

Aussi, était-il question pour Bertrand Ebiag Angoue de booster ses collaborateurs de la Radio 7 pour plus de solidarité, de travail. Il a demandé aux uns et aux autres de fournir encore plus d'efforts. Ces efforts pour le Directeur général de Radio Gabon, motivera davantage l'Etat à faire mieux, surtout en cette période de crise sanitaire."Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de solidarité entre nous pour tordre le cou à l'incrédulité de certains qui ne croient pas en cette maladie, cet ennemi commun, qu'est la pandémie de covid-19".

Il a annoncé que dans les prochains jours, le Copil sera dans les entrailles de la province pour davantage lutter contre le Coronavirus. Le Directeur Général a également demandé à sa collaborateurs d'accélérer et de multiplier les missions et les émissions de sensibilisations au niveau des antennes de Radio 7. Ces journalistes et techniciens de la radio provinciale ont eu les encouragements et la motivation du DG Radio Gabon venu à Koula-Moutou pour le leur faire savoir.