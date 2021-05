Afrique de l'Ouest: Commission de l'Uemoa - Le président Abdoulaye Diop et 7 nouveaux commissaires installés dans leurs fonctions

Conformément à l'Article 28 du Traité modifié de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), Abdoulaye Diop et les sept autres membres de la Commission ont prêté serment lundi à Ouagadougou devant la Cour de Justice de l'Union. La cérémonie s'est déroulée au cours d'une audience solennelle publique extraordinaire présidée par Daniel Amagoin Tessougue, président de ladite Cour qui a rappelé le contexte « bien critique » dans lequel se trouve la sous-région. « Votre dédicace devra être de relever le défi de notre sous-région, où la pauvreté et la misère semblent avoir élu domicile », leur a-t-il dit.

Pour le juge malien, « l'Afrique est encensée comme étant le continent vers lequel les investisseurs du monde entier se précipitent actuellement, car elle est une terre nouvelle à pleine de promesses d'enrichissement. Effectivement, les investissements étrangers progressent rapidement, mais pour le bien des autres. Étonnement, notre continent reste le creuset de la misère et du pessimisme ». Seulement, précise Daniel Amagoin Tessougue aux commissaires de l'Uemoa, «la jeunesse n'acceptera plus qu'on lui fasse croire que le chômage est une fatalité. Nos matières premières devront être dédiées à nous d'abord et ce sera bientôt sa forte proclamation afin que cessent ces morts bêtes de bras valides dans l'océan et le désert ».

Pour sa part, l'Avocat général de la Cour, Kuami Gaméli Lodonou, a rappelé que « La Commission est un organe de direction de l'Union, avec la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement et le Conseil des ministres. Elle est garante de l'intérêt général communautaire et investie du rôle de moteur de l'intégration d'où son rôle central dans le dispositif institutionnel de l'Union car, politiquement indépendante des gouvernements nationaux, elle sert de trait d'union entre l'Uemoa, les Etats membres, les Etats tiers et autres Organisations internationales ».

A noter que la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités de l'institution communautaire.