Madagascar: Baccalauréat - Le droit d'examen bloque des milliers de candidats

Le taux d'inscription au baccalauréat est très faible. Les dépôts de dossiers de candidature à l'examen du baccalauréat traînent.

À la bourre ! Dix-sept mille candidats sont inscrits à l'examen du baccalauréat pour la province d'Antananarivo, dix-huit jours avant la clôture des inscriptions. Ces chiffres ne représentent que près de 20% des candidats attendus pour la session 2021. Plus de soixante dix-mille candidats s'inscrivent au baccalauréat, à Antananarivo, chaque année. Ce faible taux d'inscription est également constaté dans les services de baccalauréat des cinq autres provinces. L'état d'urgence sanitaire et les mesures prises pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus sont les facteurs de ce faible taux d'inscription, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les candidats mettent du temps à compléter leurs dossiers. « Le bulletin de naissance est le dossier manquant pour la plupart des candidats. Et beaucoup n'ont pas payé leur droit d'inscription », indique le proviseur d'un lycée public d'Antananarivo ville. « Les inscriptions s'effectuaient en plein confinement lors de la session 2020. Mais les parents n'avaient pas de difficulté à payer le droit d'inscription de 15 000 ariary. Étonnamment, cette année, beaucoup n'ont pas versé à temps ce droit », ajoute cette source.

À quai

Une situation qui s'explique par la perte d'emploi à cause de la crise sanitaire. Beaucoup de parents n'arrivent plus à joindre les deux bouts, à honorer les obligations incontournables y compris les frais de scolarité ou les droits d'examen. Des dizaines de milliers de candidats n'ont pas encore remis leur dossier de candidature. Beaucoup d'entre eux risquent de rester à quai.

Ceux qui souhaitent participer à l'examen du baccalauréat pour la session 2021 doivent se dépêcher. Le ministère de l'Enseignement supérieur e t de la recherche scientifique ne prévoit d'ajourner ni le calendrier des inscriptions ni la date des épreuves d'examen, pour le moment. La date limite du dépôt de candidature est fixée pour le 28 mai, à 18 heures. « Aucune dérogation ne sera accordée pour les retardataires », indique le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un communiqué signé par le professeur Jean François Rajaonarison, directeur général de l'Enseignement supérieur, à la date du 7 mai.

Les préparatifs de l'examen seraient déjà en retard. Les techniciens n'ont que deux mois et demi, à partir du 28 mai. L'ajournement des inscriptions pourrait chambouler toute l'organisation, au cas où les dates des épreuves se maintiennent. Les épreuves du baccalauréat général sont prévues du 9 au 13 août. Et celles du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel et technique, du 9 au 19 août.