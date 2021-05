Algérie: Aid el Fitr - Mise en place d'un plan de prévention spécial

Alger — Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un plan de prévention spécial à l'occasion de l'Aïd el-Fitr afin de sécuriser les différentes zones, les espaces publics et le réseau routier, a indiqué lundi un communiqué de la GN.

"Le Commandement de la GN a mis en place un plan de prévention spécial Aïd el-Fitr afin de sécuriser les différents zones, les espaces publics et le réseau routier et permettre aux citoyens de passer l'Aïd en toute sécurité et quiétude", a précisé le communiqué, ajoutant que " toutes les mesures de sécurité ont été prises par la mobilisation de l'ensemble des unités pour assurer un contrôle efficace et consacrer une présence permanente sur le terrain".

Pour ce faire, les formations fixes et mobiles relevant de la GN ont été renforcées pour assurer le contrôle de nuit comme de jour, soutenues par des patrouilles pédestres et mobiles et les points de contrôle, souligne la GN.

"Cette année, l'Aid El Fitr intervient au moment où l'Algérie poursuit ses efforts de lutte contre la pandémie (Covid-19) et ses répercussions sur tous les plans, à travers une série de mesures préventives et autres dispositions pratiques à l'effet de préserver la santé publique", a précisé le commandement de la GN dans son communiqué.

Le numéro vert 10-55 (secours), le site web "TARIKI" et la page Facebook officielle de la GN pour toute information sur l'état des routes ainsi que le site de pré-plaintes http://ppgn.mdn.dz sont à la disposition des citoyens, a rappelé la GN.