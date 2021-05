Madagascar: Eclairage public - Passage de la Caravane de la lumière à Toamasina

La campagne d'éclairage des villes dans tout Madagascar se poursuit. Le défi de la Jirama et ses partenaires est de toucher une ville chaque jour. Depuis le weekend dernier, c'est la ville de Toamasina qui bénéficie de la lumière dans les zones publiques.

L'éclairage public figure parmi les besoins fondamentaux exprimés par la population pour améliorer la sécurité publique. Dans ce cadre, la Jirama compte apporter de la lumière pour 50 chefs-lieux de Districts, dans le cadre de sa campagne « Un jour, une ville : Caravane de la lumière ». Selon la société d'État, cette action est menée dans le cadre de la réalisation du Velirano du président de la République, relatif à la mise à disposition de l'électricité et l'eau pour tous.

« Cette campagne consiste à mettre à la disposition de la population, dans tous les chefs-lieux de district, des éclairages publics. 50 sites issus des six Directions interrégionales de la Jirama sont les cibles de cette action. Le but est d'équiper d'éclairage public COBRAS au moins une ville par jour, et ce jusqu'à la fin de cette année », expliquent les responsables auprès de la société d'Etat. Selon les informations, le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures appuie la Jirama dans cette action par la dotation de lampes solaires supplémentaires. Comme le nom « Caravanes de la lumière » l'indique, des camions sillonnent plusieurs régions avec les équipements à installer et partagent ainsi la lumière pour illuminer le pays.

Partenaire. D'après les initiateurs du projet, l'objectif dans la concrétisation de cette campagne est de renforcer la lutte contre l'insécurité, de prévenir les risques d'accidents de la circulation et d'embellir les images des grandes villes. Afin de relever le défi d'éclairer les grandes villes, la Jirama travaille avec des partenaires. Pour Toamasina, où la Caravane de la lumière est passée le weekend dernier, c'est la compagnie Galana qui a contribué à l'éclairage, grâce à la mise à disposition de lampadaires LED Cobra pour la capitale économique de la Grande-île. Selon la Jirama, toutes les ruelles - appelées communément « lalam-pasika » - de la ville de Toamasina seront éclairées avec ces lampadaires. Outre Toamasina, les directions interrégionales de la Jirama à Toliara, Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, et Mahajanga bénéficient du projet. Les villes du Nord au Sud, même les plus éloignées des chefs-lieux de province seront touchées par le projet.