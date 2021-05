Congo-Kinshasa: Le Conseil de sécurité condamne l'attaque qui a entraîné la mort d'un casque bleu malawite

communiqué de presse

Les membres du Conseil de sécurité ont fermement condamné l'attaque contre la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), survenue le 10 mai 2021 près de Beni (Nord-Kivu), qui a entraîné la mort d'un casque bleu malawite.

Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leurs plus sincères condoléances à la famille de la victime, aux autorités malawites et aux Nations unies.

Les membres du Conseil de sécurité ont condamné dans les termes les plus forts toutes les attaques et provocations contre la MONUSCO. Ils ont souligné que les attaques délibérées visant les soldats de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Les membres du Conseil de sécurité ont appelé les autorités congolaises à enquêter rapidement sur cette attaque et à en traduire les auteurs en justice.

Les membres du Conseil de sécurité ont souligné l'importance pour la MONUSCO de disposer des capacités nécessaires pour remplir son mandat et promouvoir la sûreté et la sécurité des Casques bleus, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur plein soutien à l'action stabilisatrice de la MONUSCO et de ses contingents et ont exprimé leur profonde reconnaissance aux pays contributeurs de troupes et de police de la MONUSCO.