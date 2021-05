Sénégal: Korité - Le poulet disponible en dépit d'"une légère tension sur l'offre" (IPAS)

Dakar — L'Interprofession avicole du Sénégal (IPAS) assure que le marché sera convenablement approvisionné en poulets pour la Korité, "même si une légère tension sur l'offre pourra être notée" sur le marché.

"Au demeurant, pour cette période (...), l'approvisionnement convenable du marché́ en poulets a pu être assuré durant le mois béni de ramadan grâce aux efforts soutenus des acteurs. Il en sera ainsi pour la Korité, même si une légère tension sur l'offre de poulets sur le marché pourra être notée", indique l'IPAS.

Le poulet est très prisé pendant la Korité, la fête marquant la fin du ramadan dont la célébration est prévue entre mercredi et jeudi.

Dans un communiqué transmis à l'APS, l'Interprofession rappelle que "l'avènement de la pandémie Covid-19 en 2020, a fortement perturbé et fragilisé l'aviculture sénégalaise marquée depuis plus d'une décennie par un développement soutenu à la faveur des mesures d'interdiction des importations de produits avicoles et matériels avicoles usagés en vigueur depuis 2005".

Ses responsables soulignent que "grâce aux investissements consentis par les acteurs de l'ordre de plusieurs centaines de milliards FCFA, l'autosuffisance du Sénégal en poulets et œufs de consommation est devenue une réalité".

Mais la pandémie de la Covid-19 "a considérablement perturbé tous les segments de la chaîne de valeurs avicole au Sénégal et a profondément dévasté le segment de la production dont les effets continuent à se faire sentir sur le marché des poulets et des œufs de consommation".

Selon l'IPAS, "les effets de la Covid-19 perdurent en 2021, dans des proportions certes moindres, avec entres autres conséquences, la fermeture de couvoirs et une baisse sensible de la disponibilité en poussins et des activités de plusieurs exploitations".

Il est souligné dans le communiqué qu"'au regard des enjeux actuels de relance de notre économie et de création d'emplois pour les jeunes, l'IPAS en partenariat avec les autorités du pays ministères en charge de l'Élevage et du Commerce ont travaillé sur un plan de relance de la filière avicole sénégalaise (PRAVIS) dont la mise en œuvre apportera des réponses structurelles pour une aviculture résiliente et compétitive".