Cote d'Ivoire: Filière anacarde, manioc et karité - L'Agence CI PME et "International trade centre" forment les femmes entrepreneures à la gestion de la comptabilité...

En vue d'aider les femmes entrepreneures à améliorer la compétitivité de leurs entreprises, l'Agence Côte d'Ivoire PME et son partenaire ITC (International Trade Centre), agence conjointe de l'Organisation Mondiale du Commerce et des Nations Unies), ont organisé à l'incubateur de l'Agence sis à la Riviera Palmeraie, du 4 au 6 mai 2021, une formation à leur intention.

Cette activité a profité à vingt-quatre (24) entreprises appartenant aux femmes, dirigées par des femmes ou ayant un effectif élevé de femmes, opérant dans les chaînes de valeurs du manioc, du karité et de l'anacarde.

Le Directeur Général de l'Agence CI PME, Salimou Bamba, a indiqué que cette formation qui s'inscrit dans le cadre du projet She Trade Afrique de l'Ouest vient outiller ces femmes entrepreneures sur des questions importantes telles que l'information financière, le développement des ressources humaines de l'entreprise et la question des marchés.

Les entreprises participantes ont fait l'objet de diagnostics, avec l'appui des consultants et un plan de coaching a été mis en œuvre en parallèle. « C'est important que nous accompagnions l'entrepreneuriat féminin, c'est un défi majeur pour la Côte d'Ivoire. Si nous sommes capables de renforcer les capacités des femmes entrepreneures, alors nous avançons vers une croissance inclusive, une croissance dans laquelle l'ensemble des Ivoiriens pourra bénéficier davantage de soutien pour continuer à créer de la richesse, gage d'un développement durable » a souligné M. Salimou Bamba.

Pour sa part, Mme Tounkara, coordonnatrice générale du projet SheTrades Afrique de l'Ouest, a noté que le projet est mis en œuvre dans quatre (4) pays de l'Afrique de l'ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. L'enjeu est d'améliorer les conditions de vie de 10 000 femmes à travers des chaines de valeur agricoles inclusives. « ITC apporte son appui aux institutions de soutien aux entreprises, pour leur permettre d'avoir des services plus adéquats pour répondre de façon plus globale aux besoins des femmes », a-t-elle expliqué. De façon pratique, la structure travaille avec des PME dont elle renforce la compétitivité pour leur permettre d'avoir accès à des marchés plus rémunérateurs y compris au niveau régional et international.

Au nombre des participantes, Lydie Kambou Rachel, membre de l'interprofession karité de Côte d'Ivoire mise en place le 29 janvier 2021, n'a pas caché sa satisfaction. Elle juge la formation très bénéfique pour les différentes filières représentées, notamment celle du karité qui est à 97% occupée par les femmes et la filière manioc où il y a une présence féminine très marquée. Comme elle, Mme Daffé Karidja, promotrice des pâtes à tartiner à base de cajou et de cacao, Sani, pense que c'est une opportunité pour les entrepreneures de bénéficier de cette formation. « Elle répond à nos attentes, car portant sur des questions négligées par les entrepreneures, mais qui sont pourtant la base même de ce que nous faisons. Une entreprise sans comptabilité sans suivi comptable est perdue d'avance. La formation va nous permettre de mieux nous organiser, suivre nos coûts et l'évolution de notre activité », a insisté Mme Daffé.

En tant qu'agence conjointe des Nations Unies et de l'OMC, l'ITC est la seule agence multilatérale entièrement dédiée à soutenir l'internationalisation des PME. Son mandat conjoint combine l'accent mis sur l'expansion des opportunités commerciales dans le but de favoriser le développement durable.

Opérationnalisée depuis octobre 2017, l'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de mise en œuvre opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des PME. Elle œuvre à soutenir l'écosystème entrepreneurial et à apporter des solutions concrètes, pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et le développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes, conformément à la vision du Président de la République Alassane Ouattara, à travers son projet de société « La Côte d'Ivoire Solidaire ».