Congo-Kinshasa: Belgique - Dieumerci Mbokani veut poursuivre l'aventure avec le Royal Antwerp

Très heureux au Royal Antwerp, l'international congolais Dieumerci Mbokani espère y prolonger son séjour.

Titulaire contre Anderlecht, Dieumerci Mbokani s'est illustré en s'offrant un doublé (49', 84'). Il s'agit du 13è but en championnat pour l'attaquant congolais. Au cœur de l'un de ses plus beaux samedis soir, le Léopard a célébré le premier de ses quatre (!) buts en plaçant un doigt sur la bouche, histoire de faire taire ceux qui ne veulent pas de son retour au parc Astrid. Le Soulier d'or 2012 a ensuite poussé un énorme soupir de soulagement au moment où il a planté, du point de penalty, son 2e but - valable - de la soirée, pensant à ce moment précis avoir offert à l'Antwerp ce succès qui aurait été amplement mérité sur la pelouse anderlechtoise. La rencontre s'est soldée sur le score de 2-2.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Dieumerci Mbokani attise les convoitises. Mais le buteur congolais, brillant contre Anderlecht samedi soir, n'a pas l'intention de partir. « Ma priorité, c'est de rester ici, même si j'ai déjà dit que j'aimerais retourner un jour à Anderlecht », confie-t-il au Laatste Nieuws.

Parce que le buteur congolais se sent comme un poisson dans l'eau au Great Old. « Je suis vraiment heureux et ce n'est pas impossible que je finisse ma carrière ici au Bosuil. Qui sera le prochain entraîneur? Ça n'aura aucune influence sur mon choix. Je peux travailler avec tout le monde. »

Il faudra d'abord trouver un terrain d'entente avec la direction anversoise, mais Dieumerci Mbokani ne veut pas y songer pour le moment. « On verra, on a encore du temps devant nous. Je me concentre sur les matchs. Les négociations n'ont pas encore commencé et je ne suis pas pressé. »