Cote d'Ivoire: Solidarité nationale - Belmonde Dogo réconforte plus de 150 familles sinistrées par une tornade à Nassian

Le 5 avril dernier, une tornade s'est abattue sur le département de Nassian. Elle a décoiffé et endommagé de nombreuses habitations dans plusieurs villages et localités. C'est pour apporter le réconfort du gouvernement aux sinistrés de ces vents violents que la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, s'est rendue sur place le 9 mai.

La représentante du gouvernement a rencontré des familles à Saboukpa, dans la sous-préfecture de Koutouba, à la lisière du parc national de la Comoé. Elle a traduit la compassion du Chef de l'État, Alassane Ouattara et du gouvernement du Premier ministre Patrick Achi aux sinistrés. « Nous avons été informés qu'une tornade a décoiffé vos maisons et fait de vous des sans-abri depuis plusieurs semaines. Les premiers responsables du pays m'ont donc commise pour venir vous dire que le gouvernement partage votre souffrance », a dit l'hôte de marque. Elle s'est félicitée de la chaîne de solidarité qui s'est déployée dans l'immédiat autour des familles sinistrées, en leur permettant de trouver gîtes et couverts chez les voisins.

« C'est cela la Côte d'Ivoire solidaire dont rêve le Président de la République », a souligné Myss Belmonde Dogo. Avant de dévoiler le contenu de l'assistance du gouvernement aux populations. Des vivres et des espèces sonnantes d'un montant global de 15 millions de FCfa. Il s'agit, entre autres, de 4 tonnes de riz, d'huile, de sucre, de pâtes alimentaires, de savon et de nattes.

Avant de prendre congé de ses hôtes, la ministre a visité des maisons endommagées, dont une école à Saboupka. Elle a promis aux populations de remonter leurs doléances au gouvernement, à savoir la réhabilitation des écoles, le reprofilage des voies et l'accès à l'eau potable.

Le porte-parole de la chefferie et de la Mutuelle des cadres pour le développement de Saboukpa (Mudesa), Atta Yao, a fait savoir que les villages les plus touchés par la tornade sont Saboukpa, Sominassé, Kotouba, Alanikro et Séwé. « Au soir du 5 avril, une pluie tomba sur nos terres à la grande joie des populations. Soudain, un vent violent, une tornade transformée en tourbillon s'invita dans le village, laissant des séquelles innombrables », a expliqué le porte-parole.