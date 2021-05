Madagascar: Ils ont fait le buzz... - Une séance plénière en ligne et pratique politique

Il y a eu de quoi rendre fous et folles les internautes de la planète Facebook. Une page, ayant apparemment une dent contre le pouvoir actuel, a partagé le discours d'un député capté lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale la semaine passée.

Le monsieur n'a apparemment pas supporté le fait que des jeunes diplômés « de la province de Toliara et Fianarantsoa » qui l'avaient sollicité pour le concours national d'entrée à la police nationale n'aient pas tous été reçus. Les réactions des internautes, concernant « cette collaboration avec le pouvoir » comme l'a qualifié l'élu, ont été assez riches : « sans aucune conscience qu'il s'agit d'une institutionnalisation et d'une formalisation du trafic d'influence », « une demande pour une ouverture d'enquête sur ce trafic d'influence et corruption », « est-ce votre façon de vous réunir, on vous paie pour cela ?», « donc quand vous tenez une assemblée, ce sont toujours les avantages entre copains que vous mettez en avant ? ». Ces quelques commentaires des « facebookers » suffisent à résumer l'ensemble des 439 commentaires. Et surtout, un record de 373 partages. Cette vidéo a été l'une des plus partagées ces derniers mois sur la planète Facebook.