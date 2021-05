Madagascar: Basket Africa League - Début des entraînements individuels pour la GNBC

Cinq jours après leur arrivée en terre rwandaise, les joueurs de la GNBC ont repris le chemin des entraînements pour la première fois sur le terrain installé au sein de l'hôtel.

La préparation peut commencer. Après une quarantaine de presque cinq jours, les joueurs de la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) a débuté les entrainements individuels sur les deux terrains installés au sein de l'hôtel Radisson Blu. Les douze joueurs sont scindés en deux groupes de six ce afin de respecter les protocoles sanitaires exigés par les organisateurs le Basketball Africa League et la FIBA. « Les entrainements de chaque groupe durent une heure. Trois joueurs sont sur le terrain et trois en dehors en utilisant les vélos et les altères » nous a fait savoir, Ravoavy, secrétaire général de la GNBC. L'entraineur donne les consignes et instructions à l'écart du groupe. Chaque joueur a ses propres ballons et les ramasseurs ne sont pas les mêmes. Le menu des séances des joueurs est juste limité aux séances de tirer, manier la balle et se muscler sans adversaire ni partenaire de jeu.

Et comme l'objectif des organisateurs est de faire un tournoi sans le moindre cas de Covid-19 dans les différentes bulles. Ils sont exigent sur le respect du protocole sanitaire. « Nous passons des test PCR de Covid-19 quotidiennement » a continué, le colonel Ravoavy. Les entrainements individuels prendront fin demain et chaque équipe pourrait débuter les entrainements collectifs à partir de demain 13 mai. Si les dix joueurs ont déjà entamé leur préparation ensemble à domicile, les deux renforts à savoir l'Américain, Cameron Ridley et l'international malgache, Kiady Razanamahenina n'auront que trois jours pour s'entraîner avec le groupe. Comme annoncé, chaque équipe aura droit à deux heures de séance d'entrainement quotidien.

Sur les douze équipes engagées, les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes des trois poules seront qualifiés pour les quarts de finale. La GNBC défiera successivement l'US Monastir de Tunisie, Patriots du Rwanda et Rivers Hoopers du Nigéria. La Basketball Africa League (BAL) aura lieu du 16 au 30 mai à Kigali.