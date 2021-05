Madagascar: Football-Tana ville - Deux championnats différents en deux mois

La section Tana-ville de football veut défier l'épidémie de Covid-19. Deux compétitions à savoir le championnat de la Ligue 2 et le championnat de deuxième division sont programmées durant ces mois de mai et juin. Si les sections des autres disciplines ont reculé un peu, les dirigeants de Tana-ville ont décidé d'aller droit au but et de finir encore la saison 2021 en beauté.

En effet, l'ouverture du championnat Ligue 2 s'est tenue hier à l'Elgeco Plus Stadium Bypass. Dix équipes sont dans la course au titre cette année. Les finalistes seront promus au niveau supérieur à partir de la prochaine saison. L'équipe de Fc Bayern assure l'essentiel en remportant son match inaugural contre FC Ankoay sur le score de 1 à 0. La première journée se poursuit ce jour avec trois rencontres plus prometteuses. US Aveia défiera la formation de Kintana Académie. H+ rencontrera Spartiate FC tandis que Ariary FC challengera l'équipe du Requin Bleu.

Quant au championnat D2, la compétition se déroulera à partir du 11 mai sur le terrain du Père Pedro à Andralanitra. Douze équipes vont s'affronter pendant deux mois. Les demi-finalistes représenteront Tana-ville au championnat intersections. « Malgré cette covid-19, la section devrait terminer ces deux championnats en respectant les gestes barrières préconisées. D'autant plus que tous les matches seront à huis-clos et durant les jours ouvrables. Les finales de ces deux championnats se joueront en même journée vers le début du mois de juillet», a fait savoir le président Serge Raharimandimby. La section avait déjà organisé un « mini-tournoi » en guise d'ouverture de la saison.