Afrique: Le choc Nigeria - Ghana ou la finale des éliminatoires

Le tirage au sort des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations féminine Total, Maroc 2022™ a permis de déterminer les combinaisons à venir. Et le parcours jusqu'au tournoi final sera semé d'embûches pour les cadors comme pour les équipes pour les plus modestes.

L'affiche qui retient toutes les attentions désormais est celle qui opposera le Nigéria, neuf fois champion d'Afrique, au Ghana, trois fois finaliste de la compétition.

Si on attendait d'avoir des affiches sensationnelles plus tard dans cette campagne, ce duel de titans est programmé dès le premier tour.

« Je pense que vous acceptez toujours le défi. Évidemment, c'est un tirage difficile, nous avons beaucoup de respect pour le Ghana, et nous connaissons la force et la puissance de cette équipe. » a déclaré Randy Waldrum, le sélectionneur de l'équipe du Nigéria. « Mais en ce qui concerne la pression du travail et la tâche à accomplir, je pense que c'est quelque chose que tout compétiteur embrasse vraiment, et vous savez, je pense que le plus important pour moi est que je suis juste prêt à me mettre au travail. »

L'histoire entre le Nigéria et le Ghana date d'il y a 30 ans lorsque les deux équipes s'affrontaient au cours de leur premier match international en 1991 (dominé par les Super Falcons 5-1) et depuis la rivalité est allée grandissante.

Les rêves de coupe d'Afrique pour les Black Queens ont toujours été éteints en finale par le Nigéria. C'était le cas en 1998, 2002 et 2006.

En phase de groupes de la CAN 2016 au Cameroun, Nigérianes et Ghanénnes logées dans le même groupe s'étaient séparées sur un score nul 1-1 avec des buts d'Asisat Oshoala (Nigéria) et Elizabeth Addo (Ghana). Alors pour Mercy Tagoe, entraineur principal du Ghana depuis 2018, il y a de l'espoir.

« Lorsque des choses comme celles-ci se produisent, cela vous donne la force de travailler très dur. Quand le Ghana rencontre le Nigéria, c'est comme une bascule pour la guerre. Le Nigéria respecte le Ghana, comme l'entraîneur (Waldrum) l'a dit, tout comme le Ghana respecte le Nigéria. Mais nous devons faire plus d'efforts pour être en mesure de dérouler tous les plans que nous avons », explique Mercy Tagoe.

« Donc, pour l'instant, nous sommes heureux. Nous avons le tirage au sort ; nous devons bien nous préparer pour battre le Nigeria. Il est malheureux que lors de notre premier match nous affrontions le Nigeria, mais rien n'est impossible. »

La double confrontation Nigéria - Ghana aura lieu dans la fenêtre internationale du 7 au 15 juin 2021. Le vainqueur de cette affiche prendra part au second tour programmé entre le 18 et le 29 octobre 2021.

Le tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations Total, Maroc 2022 aura lieu du 2 au 23 juillet 2022.