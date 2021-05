Madagascar: Moramanga - Des chantiers solidaires au profit de la communauté villageoise

La communauté villageoise de Tsaramiafara à Moramanga a bénéficié d'une adduction d'eau réalisée par Madaspring. Cela a demandé une canalisation et une tuyauterie de 3 km pour amener l'eau découlant d'une source en amont de la montagne. Ce projet a été complété par la construction de deux châteaux d'eau d'une capacité de 3 000 litres et deux bornes fontaines au cœur du village et dans l'EPP.

Tous ces chantiers solidaires ont été réalisés avec la participation de jeunes bénévoles français accueillis par l'ONG Manda Spring, avec la contribution de la population locale et l'aide de techniciens spécialistes en la matière. Il a alors permis à la population locale de Tsaramiafara d'avoir de l'eau potable dans le village. Dans cette zone de Moramanga, l'ONG a ainsi pu contribuer à la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Cet ouvrage a été réalisé avec l'accord de la commune d'Anosiben'Ifody et la collaboration de Rano Analabe (Entreprise gestionnaire de l'eau, autorisée par le ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène de Madagascar). Et, la participation d'un opérateur économique privé qui opère dans le secteur agricole.

Durant la période de confinement de 2020, Manda Spring a mis à exécution plusieurs ouvrages solidaires. En effet, elle a construit un CSBII (Centre de Santé de Base) à Ranohira Basse. Désormais, la population qui vit à proximité de cette commune a un local dédié à la santé de base.

L'ONG a aussi installé plusieurs bornes fontaines et a distribué des récipients d'eau avec robinet. Toutes ces réalisations ont pu se faire avec la coopération de la mairie d'Ambositra et la population locale bénéficiaire.