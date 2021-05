Algérie: Le Conseil de la Nation condamne les brutalités de l'entité sioniste contre les civils palestiniens à Al Qods

Alger — Le Conseil de la Nation a condamné, lundi par la voix de sa représentante à la réunion du Comité relatives aux questions du Moyen-Orient de l'Union interparlementire (UIP), "les brutalités à caractères raciste et extrémiste de l'entité sioniste contre les civils palestiniens à Al Qods occupée", indique un communiqué du Conseil.

"L'Algérie condamne avec force et dans les termes les plus sévères toutes les brutalités à caractères raciste et extrémiste de l'entité sioniste contre les civils palestiniens à Al Qods occupée et leur privant de leur droit de pratiquer leurs cultes religieux à la mosquée Al-Aqsa, en violation flagrante du droit international et transgression totale des résolutions de la légalité internationale pertinentes", a affirmé la sénatrice et membre du Comité relatives aux questions du Moyen-Orient, Mme Fouzia Benbadis.

Soulignant que "nul n'ignore que la région du Moyen-Orient est confrontée, toujours, à des défis multiples et des menaces complexes", Mme Benbadis a déclaré que "la stabilité de la région repose essentiellement sur le règlement équitable et juste de la cause palestinienne".

L'ordre du jour de la réunion du Comité relatives aux questions du Moyen-Orient, tenue en marge des travaux de la 142e session de l'UIP en visioconférence, porte sur l'examen des clauses relatives aux Accords de paix dans la région, la situation en Palestine et l'évaluation du travail du Comité, conclut la même source.