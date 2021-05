Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi propose cinq piliers stratégiques

Le Président de la République, Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de mettre en œuvre son plan de développement des territoires. Il l'a fait savoir vendredi 7 mai dernier aux membres du gouvernement lors du Conseil des ministres virtuel ténu à la cité de l'Union Africaine à Ngaliema.

En effet, le Chef de l'Etat aurait proposé cinq piliers pour la concrétisation de celui-ci, notamment : la valorisation du capital humain, le développement social et culturel, le renforcement de la bonne gouvernance, la restauration de l'Etat et consolidation de la paix, la consolidation de la croissance économique, la diversification et transformation de l'économie, l'aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures, l'Environnement et développement durable équilibré.

A en croire le compte-rendu du Conseil des ministres, il sera également question de doter ces entités d'un budget qui leur permettront de financer certains projets notamment, la construction d'infrastructures de base, des routes de desserte agricole et des stations d'adductions d'eau.

Dans la foulée, le Chef de l'Etat a encouragé les membres du gouvernement à y contribuer activement. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la République démocratique du Congo s'était dotée d'un plan quinquennal de développement pour la période 2019-2023 qui se réfère à l'étude prospective de la RDC à l'horizon 2040 visant à ce qu'en 25 ans, les potentiels des secteurs extractifs et agricoles de la RDC auront été mis en valeur, dans l'optique de construire une économie diversifiée à croissance inclusive et à revenu intermédiaire.

Autre point important au menu de ce conseil des ministres virtuel, était la visite officielle du Président de la République à l'Université pédagogique nationale (UPN) et à l'Institut national des bâtiments et travaux publics (INBTP), où le Chef de l'Etat avait promis d'ores et déjà l'installation de la connexion Wifi gratuit dans ces institutions publiques, la réhabilitation des infrastructures universitaires, ainsi que la suppression de l'achat des syllabus par les étudiants.