Sahara Occidental: HCR - Appel à plus de soutien envers les réfugiés sahraouis et les personnes les plus vulnérables

Alger — Le représentant du HCR en Algérie, Agostino Mulas, a lancé lundi un appel, à l'occasion de la fin du mois sacré du Ramadhan, pour un plus grand soutien aux réfugiés sahraouis et aux personnes les plus vulnérables vivant parmi la communauté des réfugiés, ajoutant que le soutien de ces personnes "est plus que jamais nécessaire".

"Les réfugiés dans les camps sahraouis, ceux d'Alger et les demandeurs d'asile sont vulnérables. Ils se trouvent dans des conditions différentes et difficiles et nécessitent des soins urgents et des besoins particuliers", a indiqué M. Mulas dans un communiqué.

Coïncidant avec le mois sacré du Ramadhan, le HCR a lancé la campagne mondiale de collecte de fonds "chaque seconde compte". Les dons reçus sous formes de Zakat, de Sadaqah ou de dons généraux peuvent alléger le fardeau des familles déplacées de force qui sont loin de chez elles et de leurs proches.

Le représentant du HCR a affirmé que "l'Algérie a une longue tradition de solidarité avec les réfugiés" mais les besoins humanitaires sont importants, c'est pourquoi, nous avons besoin de toute urgence que la communauté internationale et les donateurs privés répondent à cette initiative qui se concentre sur le don des individus pour changer la vie des réfugiés et des familles déplacées".

Lire aussi: Une caravane de solidarité se dirigera vers les camps des réfugiés sahraouis avant le début de Ramadhan

M. Mulas a révélé qu'un soutien financier est nécessaire pour que le HCR puisse continuer à fournir une assistance vitale aux réfugiés et aux personnes les plus vulnérables, soulignant que le HCR protège et fournit une assistance aux réfugiés sahraouis vivant dans les cinq camps près de Tindouf et aux réfugiés urbains et demandeurs d'asile à Alger.