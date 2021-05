Algérie: L'ex-président du CNASP réaffirme le soutien constant de l'Algérie au peuple palestinien

Alger — Le militant algérien des droits de l'Homme, et membre du mouvement populaire de solidarité avec la Palestine, Mahrez Lamari, a condamné lundi, "dans les termes les plus sévères", la politique criminelle de l'entité sioniste, notamment à Al-Quods occupée, réaffirmant le soutien de l'Algérie au peuple palestinien.

"La politique criminelle de l'entité sioniste en Palestine et dans la ville sainte occupé d'El Quods se perpétue toujours, la population civile palestinienne a été et continue d être l'objet d une répression dure, féroce et criminelle de la part des forces armées sionistes causant des milliers de victimes parmi les femmes,les jeunes, les enfants et les vieillards", déplore l'ex-président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), dans une tribune transmise à l'APS.

Déclarant " adhérer pleinement" au contenu du communiqué du ministère des affaires, condamnant dans les termes les plus sévères les attaques racistes et extrémistes enregistrées dans la ville sainte occupée d'El Quods contre les civils palestiniens, M. Lamari souligne que quand "il s'agit de la Palestine et de la ville sainte d El Quods, il n'y a pas en Algérie une position gouvernementale et une autre non gouvernementale, il y a une seule position de principe,claire et constante de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien".

Il relève que " la mobilisation de la société civile algérienne en faveur du peuple palestinien est consciente, générale et déterminée. Nous appuyons (...) la lutte légitime du peuple Palestinien qui continue d'être l'objet d'une répression féroce,raciste et criminelle de la part de l'entité sioniste".

Et d'ajouter : " La société civile Algérienne unanime salue le courage, l'abnégation et le sens de sacrifice consenti par le peuple palestinien et sa jeunesse tout au long de cette douloureuse épreuve. Elle lance un appel pressant à la communauté internationale en particulier à l'organisation des Nations unies, à la Ligue arabe, à l'organisation de la conférence islamique, au mouvement des non alignés, à l'organisation de l'Union Africaine, à l'Union Européenne, et à tous les forces épris de paix et de justice pour qu'ils se mobilisent pour l'arrêt immédiat des massacres barbares criminels perpétrés et commis par l armée d occupation sioniste.

Appelant l'ONU à agir d'urgence et avec fermeté pour mettre fin au drame vécu par les Palestiniens, l'ex président du Cnasps, indique que l'organisation onusienne " doit stopper la poursuite de la rébellion d'Israël contré le droit international et son intensification des violations des droits de l'homme en Palestine".

M. Lamari a salué " le combat héroïque du peuple palestinien, sa résistance populaire consciente qui défend plus que jamais ses droits légitimes et qui est plus attaché à ses aspirations nationales sacrées d'indépendance, de dignité et de liberté".