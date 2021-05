Cote d'Ivoire: Emploi jeunes - 24 jeunes formés en Big Data et intelligence artificielle

La Fondation Mtn-ci et son partenaire Simplon-ci ont procédé à la présentation de la première promotion de développeurs data et intelligence artificielle. C'était le 5 mai 2021, à Abidjan-Plateau. Ils sont 24 jeunes sur plus 500 candidats qui ont été retenus pour une formation relative à cette spécialité.

« Dans sa quête permanente de proposer des formations innovantes correspondant aux besoins des entreprises au sein de sa fabrique sociale aux métiers du numérique ; cette formation a été ouverte à des étudiants qui ont une réelle appétence pour les chiffres ; les statistiques et la "donnée" ; une forte motivation pour l'apprentissage du code ; une faculté d'adaptation aux évolutions et aux environnements nouveaux et complexes ; des connaissances élémentaires en langage de programmation ; en mathématiques ; algorithmiques et algèbre ; des notions en Big data et les applications programming interface (Api). Ainsi, pendant 9 mois, ces apprenants, en quête d'emplois, ont été formés à ce nouveau référentiel qui leur permet d'être immédiatement opérationnels et hautement qualifiés en développement data, intelligence artificielle, un métier d'expertise aux solutions recherchées ainsi qu'en entrepreneuriat digital », a affirmé Naténin Coulibaly, secrétaire général de Mtn-ci, représentant le directeur général de cette entreprise.

Avant d'ajouter qu'à l'issue de la formation, ces apprenants sont désormais en mesure de répondre aux besoins en Big data et intelligence artificielle non seulement dans les petites, moyennes et grandes entreprises, mais aussi et surtout bénéficieront de l'insertion professionnelle, grâce à l'accompagnement et l'expertise d'une chargée de médiation à l'emploi.

Dans son intervention, Fréderic Bardeau, président de Simplon, partenaire du projet, a exprimé sa reconnaissance à la société de téléphonie mobile pour le choix porté sur son entreprise pour mener ce projet mais surtout pour son combat en faveur de l'insertion des jeunes.

« Je voudrais remercier cette compagnie qui permet à ces jeunes en quête d'emplois d'être formés et s'insérer dans le métier du digital et souhaiter que d'autres entreprises lui emboîtent le pas », a indiqué pour sa part Maria Henri, représentant le maire de la commune du Plateau.

La valeur du projet est estimée à 51 millions de FCfa.