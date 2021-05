Afrique: Dubaï Business Awards 2021 - Didier Drogba, meilleur acteur de la promotion du football africain

C'était l'un des principaux points d'attraction de la deuxième édition du « Dubaï Business Awards 2021 » tenue en avril dernier à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis : l'emblématique capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire et icône du football africain, Didier Drogba, s'est vu décerner le Prix du Meilleur acteur de la promotion du football africain.

« Vous avez durant plusieurs années travaillé sans relâche pour amener la jeunesse africaine à s'intéresser à ce sport et aux valeurs qu'il charrie. Un sport où la force et la détermination préparent la victoire. Et Dieu sait combien de victoires vous avez remportées à force de travail pour les équipes qui ont eu l'honneur d'être choisies par vous. Vous avez fait rêver cette jeunesse africaine qui ne vous oubliera jamais. Nous aussi, nous soulignons votre excellent parcours et nous vous demandons de continuer ce bel élan qui pourra sauver la vie des enfants qui osent traverser la Méditerranée à la recherche d'un monde meilleur ».

Ces mots de Mme Béatrice Zako, P-Dg du cabinet Bria Holding Canada, déléguée de la Fenitourci (Fédération nationale du tourisme de Côte d'Ivoire) au Canada et co-organisatrice de l'événement traduisent les appréciations du jury qui a décidé d'honorer cette légende vivante du football africain, en espérant que son culte de l'effort et de l'excellence serve d'exemple et de boussole pour la jeunesse africaine en quête de modèles de réussite et d'éthique.

L'heureux récipiendaire, après avoir remercié les organisateurs, a réitéré sa détermination à s'impliquer sans relâche auprès de la jeunesse pour l'amener à croire en une Afrique qui gagne, où la réussite par le travail et la persévérance est possible.

Pour Didier Drogba, la culture de l'esprit d'excellence et de solidarité apparaît comme la meilleure voie pour le développement et l'émergence de l'Afrique. Une vision que l'icône promeut également à travers ses actions associatives et ses différentes œuvres caritatives visant le plein épanouissement des jeunes.

Aux Dubaï Business Awards, trois opérateurs économiques ivoiriens ont également été distingués. Il s'agit de Ouattara Lacinan AL Hassan, président fondateur des réceptifs hôteliers "Le Wharf Hôtel " et " International Hôtel" de Grand-Bassam, désigné « Meilleur promoteur économique » de Côte d'Ivoire, Michelle Piardon Bah, présidente-fondatrice de l'Ong Refa pour le Prix de « Meilleure actrice pour la promotion de l'Entrepreneuriat féminin » et Corinne Baguinoff Kadra, directrice générale de X-Clusiv'Media pour le Prix de « Meilleur média d'information culturelle ».

Cette deuxième édition, qui s'est tenue, au Crown Plazza Hôtel Deira de Dubaï, a enregistré la participation d'autres personnalités du monde du business en provenance d'autres pays d'Afrique et d'Africains de la diaspora en Asie, en Europe et en Amérique, mais aussi de plusieurs hommes d'affaires et investisseurs émiratis. Ceux-ci ont manifesté des intentions d'investissements futurs en Côte d'Ivoire qu'il s'agira désormais de traduire dans les faits, et les organisateurs de l'événement ont promis de s'y atteler.

La prochaine édition annoncée pour novembre prochain donnera sans doute l'occasion de poursuivre les échanges entre promoteurs économiques des deux pays avec pour finalité de déboucher sur des projets concrets.